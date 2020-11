Preocupa a las autoridades sanitarias el aumento de los casos positivos de Covid 19

La directora del Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”, Nora Grimberg, dijo que a las autoridades sanitarias le preocupa la cantidad de casos positivos registrados en los últimos días en Trenque Lauquen y que el sistema de salud pueda seguir dando respuesta frente a una alta demanda que además empujan los accidentes de tránsito y otras enfermedades.

Grimberg fue entrevistada en Oeste BA Radio de FM Omega y allí analizó la curva de contagios y dijo que les preocupa que el sistema de salud pueda seguir dando respuesta como lo está haciendo hasta ahora.

“Tenemos preocupación porque si nos ponemos a mirar los números habíamos llegado a 31 casos el día 2 del mes y hoy estamos en 56 es decir que tenemos un crecimiento del 80% y eso es importante” sostuvo Grimberg en la entrevista radial.

“Los que tienen la difícil tarea de llamar y hacer el seguimiento notan algo que genera preocupación y es la cantidad de contactos estrechos que tienen cada uno de los casos positivos, porque hay una sensación de que ‘ya está ya fue’, creo que todos tenemos ganas de relacionarnos pero deberíamos ser más prudentes”.

Esta afirmación “no es una crítica a nadie, yo también soy parte de la comunidad pero el porcentaje mayor de infectados es producto de reuniones, asados, mates, hay cosas que nos pueden pasar a todos, pero otras pueden evitarse”, indicó la funcionaria.

“Hubo cierto respeto y susto por la cantidad de casos y fallecidos pero después empezamos a acostumbrarnos a los números”, indicó.

Pero además “hay otras cosas que la gente no habla y es que el Hospital está funcionando a pleno porque la gente se enferma igual que siempre y le sumamos los accidentes de tránsito, estamos saliendo del pico del día de la madre y nos preocupan las fiestas que vienen porque aumentan los accidentes de tránsito. Nos preocupa que el sistema de salud pueda seguir conteniendo, hasta ahora lo hemos hecho con mucha fatiga pero lo hemos hecho”, enfatizó.

En este momento dijo se está trabajando con muchas camas y respiradores en uso “hasta ahora se pudo contener pero nos genera ciertamente preocupación. Y si ven los números vemos que vienen las fiestas que todo el mundo quiere salir, quiere viajar y hay zonas muy rojas que pueden generar contactos, eso puede generar que pongamos en riesgo a gente muy cercana que le puede hacer mal”.

En el final habló de la situación europea: “Tenemos la enorme ventaja de tener información anticipada de lo que está pasando en otro continente. No me gusta ser alarmista, hay que reconocer que todos estamos aprendiendo, pero tenemos que pensar que si se abren los vuelos y se establecen los contactos, que son necesarios, eso aumenta el riesgo”.