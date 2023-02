Premios The Best: ganaron Messi, Scaloni, “Dibu” Martínez y la hinchada

Los premios The Best, que la FIFA entrega para reconocer a los mejores exponentes del fútbol de cada año, tuvieron este lunes su ceremonia en París, con los integrantes de la Selección Argentina monopolizando los galardones: Lionel Messi fue elegido el Mejor Jugador; Lionel Scaloni el Mejor Entrenador; Emiliano ‘Dibu’ Martínez el de Mejor Arquero, y los fanáticos de la albiceleste la Mejor Hinchada.

La ceremonia organizada por la FIFA en París, Francia, tuvo un acento argentino muy marcado, y al histórico triunfo en Qatar se sumó ahora una serie de premios para los principales integrantes del plantel.

Messi obtuvo por segunda vez The Best, ya que la anterior se produjo en 2019. Su fútbol, sus goles y liderazgo fueron clave para que la Argentina pusiese fin a la sequía mundialista, desde México 1986. “Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu pero sin ellos no estaríamos hoy acá”, dijo Leo al subir al escenario, tras derrotar en la terna los franceses Karim Benzema (no asistió al igual que el resto de sus compañeros del Real Madrid de España) y Kylian Mbappé.

“El 2022 fue una locura, pude conseguir mi sueño después de tanto buscarlo”, amplió. Y, ya debajo del escenario y en diálogo con los periodistas, se mostró ilusionado por volver a representar a la selección argentina en el país en la próxima fecha FIFA: “Fue muy especial cuando volvimos de la Copa América para jugar contra Bolivia, y después de ser campeón del mundo va a ser algo similar, una locura”.

El primer ganador en la fiesta de la FIFA fue “Dibu” Martínez, quien compitió con el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois. De esta manera, el jugador de Arsenal de Inglaterra se convirtió en el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año. “Conseguí el sueño que tenía desde chico, que era campeón del mundo. Ahora solo queda demostrar día a día por qué gané el trofeo, seguir ganando cosas”, dijo.

En tanto, Scaloni obtuvo su primer gran reconocimiento personal al vencer en la terna al italiano Carlo Ancelotti y al español Josep Guardiola. “Le agradezco a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos, no hubiéramos conseguido nada”, dijo el DT, el mismo día que anunció su continuidad en el seleccionado argentino, junto con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La fiesta argentina en París se completó con la mención a Mejor Hinchada. Los cánticos, las banderas, el color y el aliento en Qatar se hicieron sentir en la competencia con Japón y el árabe saudí Abdullah Al Salmi, quien caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país.

Carlos Pascual, popularmente conocido como “Tula”, subió para recibir el galardón con su famoso bombo en mano, el mismo que el ex presidente Juan Domingo Perón le regaló en 1971. (DIB)