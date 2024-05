Premios Gardel 2024: uno por uno, todos los ganadores de la industria musical

La 26° edición de los Premios Gardel que destacó lo mejor de la música nacional mainstream del último año se realizó este martes por la noche en el Movistar Arena y resaltó el trabajo de músicos, productores, ingenieros de grabación y nuevos talentos de la industria local.

Entre quienes tuvieron más nominaciones se encontraban el joven talento de la música urbana Milo J (15), con mayor cantidad de nominaciones; las artistas de pop urbano Emilia Mernes (12) y Maria Becerra (10); el productor musical del momento, Bizarrap (10), los traperos Duki y Big One (8), la artista pop Lali (7), el consagrado emblema del rock nacional Fito Páez (4) y el cantante, trapero y streamer Luck Ra (4).

La banda Pop Miranda obtuvo el mayor galardón al ser premiada con el Gardel de Oro y por el Álbum del año por su disco de reversiones Hotel Miranda, en el que participan diversos artistas de la escena.

Todos los ganadores

-Canción del año

“Obsesión”, Lali

Lali fue una de las protagonistas del evento en el que ofreció además un show musical.

-Grabación del año

“La rueda mágica”, Fito Páez feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia

-Ingeniería de grabación

Escalectric, intérprete: Escalandrum; ingeniero: Facundo Rodríguez

-Mejor álbum de cuarteto

La muela Lbc, Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos

-Mejor álbum artista de folklore

Canciones del viento, Maggie Cullen

-Mejor álbum artista de rock

Herencia Lebón, David Lebón

-Mejor álbum de tango

El cantor de tangos, Guillermo Fernández

-Mejor álbum de artista pop

Lali, Lali

-Mejor álbum artista pop tradicional

Toda una vida, Dany Martin

-Mejor álbum artista pop urbano

.mp3, Emilia Mernes

-Mejor álbum artista tropical

Porque te quiero, Nico Mattioli

Nico Mattioli, el hijo de Leo Mattioli, se consagró con su álbum porque te quiero.

-Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

The Last of us, season 1, Gustavo Santaolalla

-Mejor álbum canción de autor

El rostro de los acantilados, Lisandro Aristimuño

-Mejor álbum conceptual

Mercedes florecida, Mercedes Sosa

-Mejor álbum de chamamé

Aromas del tiempo, Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere

-Mejor álbum de jazz

Escalectric, Escalandrum

-Mejor álbum de música clásica

Dos siglos de música/ Compositoras argentinas: Volumen 2, Melina Marcos

-Mejor álbum de reggae

Ska Beat City sings Jamaica, Ska Beat City

-Mejor álbum de rock pesado

Constimordor, Barro

Barro es la banda metalera de Catriel, el multifacético artista consagrado de la música urbana.

-Mejor álbum en vivo

Divididos en Vélez – Agradecer y seguir, Divididos

-Mejor álbum folklore alternativo

Caramelos de felicidad, Los Tabaleros

-Mejor álbum grupo de cuarteto

Arriba las palmitas, Cachumba

-Mejor álbum grupo de folklore

Eco, Ahyre

-Mejor álbum grupo de rock

Super terror, El Mató a un Policía Motorizado

La banda indie platense ganó el premio a mejor álbum de rock con su disco Super Terror.

-Mejor álbum grupo pop

Hotel Miranda!, Miranda!

-Mejor álbum grupo tropical

Los Charros 30 años, Los Charros

-Mejor álbum infantil

Para saber que te quiero, Canticuénticos

-Mejor álbum instrumental-fusión-world music

Eiké! (Entrar en el alma), Chango Spasiuk

-Mejor álbum música electrónica

333, Evlay

Evlay, reconocido productor musical de artistas como Wos, ganó con su disco solista.

-Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental

Cicatrices, Quinteto Negro La Boca

-Mejor álbum pop alternativo

Nafta II, Nafta

-Mejor álbum rock alternativo

Tripolar, Usted Señalemelo

Tras años de silencio, el trío del indie pop mendocino se reunió nuevamente y sorprendió con Tripolar, su tercer álbum.

-Mejor álbum urbano

Alma, Nicki Nicole

-Mejor canción de cuarteto

“La morocha”, Luck Ra & Bm

-Mejor canción de folklore

“Baile eterno”, Mery Murúa

-Mejor canción pop urbano

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Bizarrap & Shakira

-Mejor canción de pop

“Mejor que ayer”, Diego Torres

-Mejor canción de rock

“San saltarín”, Divididos

El power trío emblema del rock nacional ganó con San Saltarín.

-Mejor canción de tango

“Cicatrices”, Quinteto Negro La Boca

-Mejor canción tropical

“Adicto”, Emanero, La K’onga & Antonio Ríos

-Mejor canción urbana

“Fruto”, Bizarrap y Milo J

-Mejor colaboración

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Bizarrap y Shakira

-Mejor colaboración urbana

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One

-Mejor colección de catálogo

El hombre que canta al hombre (1964 – Remasterizado), Ramón Ayala El Mensú

-Mejor diseño de portada

333, intérprete: Evlay; diseñadora: Paula Fernández

-Mejor nuevo artista

111, Milo J

Con tan solo 17 años, Milo J sorprendió con 111 y fue premiado como mejor nuevo artista. Además, fue quien llegó a la gala con mayor cantidad de nominaciones.

-Mejor video clip corto

“Quiénes son?”, intérprete: Lali; directora: Lali

-Mejor video clip largo

Hotel Miranda!, intérprete: Miranda!; directora: Melanie Anton Def

-Productor del año

111, intérprete: Milo J; productor: Facundo Yalve