Posible caso de dengue en Villegas y medidas para prevenir la enfermedad

En los últimos días se registró en Gral. Villegas un caso sospechoso de dengue. Se trata de una mujer que regresó a la vecina ciudad luego de viajar a Paraguay.

Según indicaron las autoridades sanitarias la mujer manifestó fiebre, coloración amarilla en la orina y alteración hepática típica de dengue, y aclararon que “se tomaron todas las medidas necesarias, como si ya se tratara de un caso positivo. Esto es, fumigación a dos cuadras a la redonda de su domicilio y el seguimiento y control de sus familiares más cercanos”.

A la espera de la confirmación de los análisis en la vecina localidad, la responsable del área de Zoonosis de Trenque Lauquen, Rosario Guarrochena, se refirió a la situación en Trenque Lauquen y confirmó que a nivel local no hemos tenido casos de dengue más allá de la existencia del Aedes Aegypti, el tipo de mosquito transmisor de la enfermedad. Y recordó las medidas preventivas para evitar el contagio.

Esperando confirmación

En diálogo con La Opinión, Guarrochena se refirió a la situación y señaló que respecto al caso sospechoso de dengue en Villegas, se hicieron las consultas y no hay nada oficial aún porque están esperando resultados.

Y añadió: “Acá en Trenque Lauquen no hemos tenido hasta ahora casos de dengue. El mosquito Aedes Aegypti es el transmisor, y ese tipo de mosquitos hay en Trenque Lauquen, pero no están infectados porque no hay ningún caso”.

Sobre la transmisión del dengue, la profesional explicó que “es una enfermedad que se transmite por este tipo de mosquitos. Es decir que si está el mosquito puede haber casos si viene gente infectada en general de países limítrofes o de algún lugar de la Argentina donde haya casos y que el mosquito pique a una persona infectada. Ahí se produce un efecto de replicación del virus dentro del mosquito y si este pica a otras personas, ahí se produce el contagio”.

N Medidas preventivas

Sobre cómo evitar el contagio y la proliferación de la enfermedad, la entrevistada remarcó que “como siempre, se recomienda mantener los hogares sin recipientes con agua o bien renovarla todos los días, como puede ser el agua para los animales, floreros o macetas. También mantener el pasto corto en los patios es muy importante. Y usar repelente”.

Y agregó que “el mosquito Aedes Aegypti es domiciliario, vive en zonas domiciliarias o peridomiciliarias, y vuela bajo, hasta 50cm, por eso se recomienda usar repelente en esas zonas, por ejemplo las piernas. A la vez que este mosquito tampoco es nocturno, es decir que pica de día”.

Asimismo indicó que “también es muy importante mantener las piletas o tanques clorados para evitar que el mosquito ponga huevos y proliferen las larvas”.

Por otra parte la especialista remarcó que “ante cualquier síntoma de decaimiento, fiebre, algún tipo de erupción cutánea o dolor de cabeza, acudir al médico, porque estos síntomas son compatibles con muchas enfermedades, entre ellas el dengue”.

Pocos mosquitos

Por último Guarrochena reiteró que “no hemos tenido casos de dengue en Trenque Lauquen por ahora”.

Ayuda también que no ha habido mucha proliferación de mosquitos porque la humedad no es la indicada para esto y por eso vemos que no hay muchos. En tanto, en el caso de que se registren lluvias más abundantes es posible que se vaya a empezar a ver más mosquitos, aunque vale aclarar que el Culex, que es el mosquito común, no transmite enfermedades.