Por más que llueve o truene

Sólo los fervientes amantes del fútbol o los hinchas más acérrimos de un club determinado lo entenderán. Los demás jamás podrán comprender cómo dos personas deciden quedarse solas en una tribuna completamente vacía bajo una lluvia torrencial esperando que casi un milagro permita que el partido se juegue.

Eso mismo pasó el último domingo cuando árbitros y personal policial dudaban de jugar o no la final del Torneo Preparación entre los clubes Giat de Beruti y Barrio Alegre en el estadio de esta última institución. Un par de hinchas no se resignaron y esperaron estoicamente a que el partido comience mientras, otros, no lo dudaron y se retiraron del estadio cuando el agua comenzó a caer con intensidad.

Finalmente, sólo pudo jugarse el primer tiempo mientras que, el segundo, se jugará mañana. Simplemente, una imagen que es un fiel reflejo del amor que muchos tienen por el fútbol y por el club de sus amores.