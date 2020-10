Por el valor del dólar y la inestabilidad no se consiguen materiales para la construcción

Comprar cemento, chapas y cerámicos para pisos puede ser una misión imposible en la ciudad en estos días. En realidad, es una situación que se observa en todo el país y que se acentuó fuerte ahora con proveedores que no entregan y corralones de materiales que venden en cuenta gotas el poco stock que les queda.

Las razones, dicen, son muchas. En primer lugar la política cambiaria y la incertidumbre sobre el valor del dólar mueve los cimientos de toda operación económica en nuestro país, y le sigue la pandemia que disminuyó el ritmo de obras en las fábricas y la mayor demanda empujada por los créditos Procrear, los empréstitos hipotecarios con que las entidades crediticias salieron a competir fuerte al mercado, y la necesidad de invertir pesos en algo que no lo licúe la inflación.

En este contexto, hoy los empresarios del sector no pueden dar respuesta a las ventas y sobrevuela el desabastecimiento en muchos productos. En tanto, desde algunos sectores de la cadena de alimentos también advierten que la inestabilidad genera dificultades para conseguir algunos productos.

Lucas Corral de CP Materiales recibió a este diario para hablar del tema. “El conflicto –dijo- comenzó con la cuarentena porque desde marzo algunas fábricas restringen sus tareas y ahora se complicó más y se generalizó a todos los productos. Hace un par de semanas que no recibimos chapas, hierros ni perfilería, y lo concerniente al cemento y la cal se cumple con cupos frente a una gran demanda”. “Hoy no podemos vender casi ningún producto porque no tenemos certezas sobre cómo seguirá. Hay plazos de entregas a 90 días, sin stock y sin precio”.

Esta situación tiene atados de pies y manos a los empresarios que no pueden cumplir con los plazos acordados con clientes y con obras ya en marcha.

Federico Martínez de E.H. Martínez dijo que “hay desabastecimiento total, no hay mercadería para que podamos comprar, vamos comprando lo que se cruza y no lo que queremos. Estamos sufriendo una pérdida de stock preocupante. No sabemos cuál es el problema porque las fábricas están produciendo ahora”, sostuvo.

“No sabemos a qué atribuirlo. La segunda calidad de piso, no hay más ya no se puede conseguir, y de primera calidad no nos entregan, tenemos fecha de pedido sin precio a 90 días, compramos productos que no sabemos cuánto vamos a pagar”, indicó.

Cómo siguen

Corral sostuvo que “hay muchas fábricas que son monopolios u oligopolios y entonces facturan al precio de carga en el camión, eso a nosotros nos genera mucha incertidumbre, por eso no tomamos más dinero de los clientes a cuenta porque se nos licúa aquí. Antes era muy común que la gente comprara materiales anticipados, como herramienta financiera para ambas partes, hoy es imposible llevarla adelante”.

Ante esta situación, en E.H. Martínez Sanitarios dijeron: “Nos manejamos con precios llenos sin descuentos, casi no vendemos con tarjetas de crédito y sólo con entrega inmediata porque es la mercadería que tenemos, lo que no tenemos no podemos comprometernos a venderlo”.

Para colmo, los entrevistados coinciden en señalar que el mercado hoy tiene mucha liquidez, que hay vecinos con dinero líquido en la calle dispuestos a invertirlo en el ladrillo, en la construcción o ampliación y que chocan contra esta realidad.

Incertidumbre

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ignacio Concepción, atendió el teléfono para hablar con este diario y respondió sobre el tema: “Hay un movimiento de precios que empuja el dólar blue y la expectativa que se empieza a generar a través de eso. Todo esto lleva al faltante de mercadería, al reacomodamiento de precios y otorga mucha incertidumbre” sostuvo.

No obstante, indicó que esta situación aún no es crítica en Trenque Lauquen. “No se ve aquí a gran escala, pero sí notamos que existe una expectativa sobre la devaluación y si habrá corrección en el precio del dólar. Es un tema muy sensible y la política cambiaria está muy lejos de la realidad que nosotros manejamos. Sí es evidente que hay rubros que ya aumentaron mucho porque prevén que habrá cambios en el valor del dólar”.