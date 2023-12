Por el momento el Hospital no sufre el impacto del faltante de insumos

La directora del Hospital Municipal Orellana, Dra. Silvina San Juan, destacó que a pesar del faltante de insumos médicos para distintas especialidades que se viene registrando durante los últimos días en distintos puntos del país, según lo manifestado por diferentes entidades y profesionales, la situación no ha generado inconvenientes en el nosocomio local.

Sin embargo San Juan reconoció que las prótesis que dependen de PAMI han experimentado un parate.

La directora del Hospital detalló a La Opinión: “En líneas generales nosotros no hemos tenido aún inconvenientes en lo que se refiere a insumos”.

Al respecto sostuvo: “En lo que tiene que ver con prótesis para pacientes que no tienen obra social que gestionamos nosotros desde el Hospital, no hemos tenido inconvenientes. Y las prótesis que dependen de PAMI están medio en stand by por toda esta cuestión del cambio de gobierno y demás, se ve que se han terminado los contratos que estaban vigentes y hay que esperar a que se generen los nuevos”.