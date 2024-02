Por ahora, y sólo por ahora, el precio del pan no aumenta en T. Lauquen

El último viernes del mes de enero el precio del pan volvió a experimentar una suba en distintas localidades del territorio bonaerense. El aumento en esta oportunidad fue de un 20 por ciento, debido a los altos costos en los insumos y materias primas que han tenido los productores en las últimas semanas, a raíz de la inflación. Y sobre la situación del sector a nivel local La Opinión consultó a distintos panaderos de nuestra ciudad quiénes confirmaron que por el momento no hay novedades al respecto. Pero destacaron que cuando el río suena…

Sobre un nuevo aumento del precio del pan en nuestra ciudad, uno de los panaderos locales consultados señaló que “todavía en Trenque Lauquen no hay ninguna novedad con respecto a esto de los aumentos”. “Todo lo que sabemos es lo que se informó en los medios de que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires iba a aumentar o ya aumentó el precio del pan y demás, pero acá por el momento no hay nada de eso”, dijo.

En este sentido agregó: “Hablamos con un grupo de panaderos de la ciudad y nadie sabe nada con respecto a los aumentos. Por ahora está tranquilo. Veremos qué pasa los próximos días”.

Sin embargo reconoció que “seguramente no va a tardar mucho en llegar el aumento. Porque por ahora no hubo ningún movimiento respecto al precio de la harina. Pero no sabemos cuánto más puede llegar a durar”.

A esto añadió que “cuando empiezan éstos rumores o aumentos, en Buenos Aires o en la provincia, sabemos que más temprano que tarde las subas también llegan a nuestra ciudad. Pero por ahora está tranquilo”.

Todo es “por ahora”

Por su parte en otras panaderías consultadas confirmaron que el precio del pan no experimentó ninguna suba, como si sucedió en otras localidades del territorio bonaerense. Pero remarcaron que no se puede garantizar que la estabilidad en los precios se mantenga por un plazo de tiempo importante ya que mucho depende del comportamiento de los valores de las materias primas, principalmente la harina, que en el último tiempo viene experimentado subas frecuentes. En esta situación todo es “por ahora”, sostuvieron.