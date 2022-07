Por ahora, el precio del pan no sufrirá aumentos

En medio de aumentos para distintos productos y la suba del dólar, la industria panaderil anunció que a partir de agosto se estima que el kilo de pan rondará entre los $320 y $340, aunque no descartan que en ciertas panaderías -por sus estructuras- alcance los $400. Así lo indicaron distintas asociaciones del sector panaderil aunque a nivel local aun no hay confirmación sobre la cuestión.

En diálogo con La Opinión, el panadero Sergio Barella sostuvo que si bien las materias primas, entre ellas la harina, han experimentado un aumento en los últimos días, todavía no hay definiciones respecto a si la situación llevará a trasladar las subas al mostrador.

Sin aumentos

“Corcho” Barella habló de la actualidad del sector y en particular de las posibles subas en el precio del pan y señaló que “hasta el momento no se ha hablado nada respecto a un aumento”. “En Trenque Lauquen el pan está entre $300 y $330 el kilo al público dependiendo de la panadería”, comentó.

Sin embargo reconoció: “Sí escuché que posiblemente haya un aumento en el corto plazo pero momentáneamente acá en Trenque Lauquen no hay información al respecto. Por lo menos en mi caso particular no me han avisado nada ni me han consultado tampoco. Esperemos que no se concrete”.

Continuo

Por otra parte Barella explicó que “el tema es que la harina aumentó de nuevo. Esto fue hace dos días. Y respecto a la materia prima, insumos y demás, vienen aumentando continuamente”.

Además sostuvo que la semana pasada algunos proveedores no entregaban mercadería o lo hacían con lo que tenían”.

Y reiteró que “por el momento no hay novedades sobre un posible aumento a nivel local aunque si todo sigue como está posiblemente haya algún reajuste de los precios”.

Harina

Cabe destacar que desde la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires señalaron que el problema es que no están recibiendo las harinas a precios subsidiados, como contempla el Fondo Estabilizador del Trigo que impulsó el Gobierno. Con lo cual se trasladarán los costos al precio del producto.

Según lo que explicaron desde la entidad, hay comercios que todavía tienen stock de esta harina, pero el problema se va a suscitar si antes de la semana que viene no hay una solución porque los molinos no están entregando. Por otro lado, no todas las panaderías reciben la harina subsidiada.

La bolsa de harina de 25 kilos (subsidiada) que utilizan las panaderías cuesta $1.346 más impuestos, pero sin subsidios, cuesta $2.500. Por esa razón, el kilo de pan, que hoy está a $300 o $320, puede pasar a $340 si consiguen harina subsidiada. Pero si deben utilizar el insumo sin el subsidio oficial el precio del pan podría trepar hasta los $400.