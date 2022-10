Políticas de tierras y créditos para terrenos

Por: Carlos Prono

Presidente Colegio de Martilleros Trenque Lauquen

Las políticas sobre tierras con destino a viviendas no escapan en el país a lo que sucede con tantas otras cuestiones que hacen a nuestro diario vivir, donde las soluciones prometidas no tienen luego su correlato con la realidad. El acceso al lote tiene un alto contenido social, es el primer paso para comenzar a soñar con el techo propio que no tiene la frialdad de una propiedad genérica, tiene el amor de hogar, de familia.

Y en esta materia el distrito de Trenque Lauquen tiene un aprobado (aunque siempre se puede incrementar la nota) por una política de tierras en la que incursionó hace ya varios años. El proyectar el crecimiento urbano y extraurbano de la ciudad, la denominada ampliación urbana y la implementación de la plusvalía (uno de los municipios pioneros), le permitió conformar un banco de tierras que fue capaz de superar la demanda por parte de quienes necesitaban un lote para acceder a la línea crediticia Procrear para la construcción de su vivienda. Mientras a lo largo y a lo ancho del país el programa chocaba con la falta de terrenos o bien los valores de los mismos, en Trenque Lauquen no fue inconveniente alguno.

La ordenanza que generó el mecanismo denominado “Tu lote, tu casa” obedece a la misma fuente proveedora de tierras, al igual que otras operatorias que realiza el municipio a partir de contar con un banco de tierras que se va renovando con “altas” y “bajas”.

Claro está, nunca es suficiente y mal podría cargarse las responsabilidades a ningún municipio del país por el déficit habitacional que padecemos y que responde a múltiples factores económicos y sociales. Pero cierto es también que no todos han tenido la misma visión y el mismo compromiso.

Un terreno, un proyecto

Hasta el momento los pedidos a las entidades crediticias para que instrumenten línea destinadas a la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda única, familiar y de uso permanente, han caído en saco roto. Ni siquiera las estatales (Banco de la Nación Argentina y Banco de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro caso) han contemplado esta posibilidad que abriría otro camino y ayudaría a menguar las dificultades para llegar al techo propio.

La posibilidad de adquirir el lote con plazos y tasas razonables (sencillo, ajuste por variación de salario), permitiría comenzar a pensar desde otra realidad el sueño de la casa propia. Con un proyecto que irá cumpliendo etapa siendo la más importante ejecutar lo mínimo para poder instalarse y dar el gran salto para convertirse de inquilino en propietario. Y luego seguir poco a poco. O bien acceder a mecanismos más modernos de construcción que, incluso, tienen su propio sistema de financiación.

Tener “la tierra” es sentirse “estar en carrera” y poco a poco ese lote irá cambiando de fisonomía con tapias, portones, conexión a servicios públicos y trabajos de mantenimiento. El círculo virtuoso se corona con un movimiento económico local que genera trabajo en los más diversos rubros.

Será el desafío de los que tienen responsabilidades públicos seguir reclamando. De los intendentes, de los legisladores municipales, provinciales y nacionales, en general de los que dicen tener el teléfono de los que deciden.

Como pasar de los dichos a los hechos y permitir que un mayor número de familiar encuentra la punta al ovillo para comenzar a pensar seriamente en resolver su problema habitacional. Poco para decir. Mucho para hacer.