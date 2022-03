Policía secuestró plantas de marihuana

Una curiosa imagen se registró en la noche de este lunes y en la mañana de ayer sobre calle Roca frente a la Comisaría local, donde los vecinos que circulaban por el lugar pudieron observar una gran cantidad de plantas de marihuana sobre la cinta asfáltica, las cuales fueron secuestradas por la Policía.

Según información oficial, un allanamiento se realizó en el marco de una causa no vinculada a drogas, subrogada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil, aunque al encontrarse la plantación se dio entrada complementaria a la Fiscalía de Drogas y Estupefacientes a cargo del Dr. Raúl Carini Hernández, quien dijo que el destino final de la misma será la destrucción y se van a desestimar las actuaciones al no tener “conducta identificada de algún sujeto que esté haciendo algo más que tener las plantas sembradas”.

No hubo medidas privativas de libertad para ninguno de los habitantes del domicilio ya que en estos casos se trabaja de manera preventiva y se debe secuestrar lo encontrado al ser la marihuana una sustancia prohibida.

Actuaciones

El parte oficial de la Policía marca que el día domingo una vecina “denunció que durante el fin de semana recibió en varias oportunidades amenazas de arma blanca por parte de un menor de 17 años”. “También denunció que a la salida del baile de Tres Llantas, el domingo por la madrugada, este menor no sólo la amenazó con un arma blanca, sino también le aplicó golpes en su cuerpo. A raíz de esta situación y a los efectos de proteger a la denunciante y prevenir situaciones ulteriores de mayor gravedad, se le implantó en su vivienda una custodia policial, hasta el día lunes en horas de la mañana, cuando la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Trenque Lauquen albergó a esta mujer y su familia, en una vivienda, a los fines de darles protección”, se especificó.

Además desde Comisaría se marcó que “a raíz de la denuncia, se labraron actuaciones caratuladas Lesiones y Amenazas Calificadas, con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 a cargo, del Dr. Leandro Cortellezzi, quien solicitó orden de allanamiento para la vivienda que habita el joven, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías del Joven Nro. 1. Dicha diligencia fue llevada adelante en el día de ayer (por el lunes) en horas de la tarde, por efectivos de esta Seccional, juntamente con la DDI local y el Grupo de Apoyo Departamental, secuestrándose tres armas blancas de importantes dimensiones y 6 plantas de marihuana de una altura de 4,50mts. Con un pesaje de más de 33kg de hojas”.

Otro caso

Por otro lado, ayer la DDI T. Lauquen y el Grupo de Apoyo Departamental cumplimentaron una orden de allanamiento, otorgada por la Jueza de Garantías Nro. 3 Dra. Alicia Cardossi, sobre una vivienda donde se procedió al secuestro de una escopeta calibre 12,70, varias municiones calibre 38 y vainas servidas. En el patio de la vivienda también se secuestraron plantas de marihuana. Se convocó a efectivos de la Delegación de Narcotráfico local, arrojando un pesaje de 86,600kgs de hojas.

Se labraron actuaciones por infracción a la Ley 23.737. Y por estos hechos quedó imputado un hombre mayor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la investigación de un episodio registrado el pasado 11 de marzo en el cual un joven recibió un disparo de arma de fuego en un brazo cuando intentó ingresar al domicilio allanado en la mañana de ayer.