Polémica y fuerte cruce entre Kicillof, Berni y un intendente del PRO en Expoagro

La entrega de 14 de patrulleros de parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, al municipio de San Nicolás terminó en un escándalo que empezó el martes en plena conferencia de prensa de los tres dirigentes y que continua hoy con declaraciones cruzadas y reclamos.

Todo comenzó mientras Kicillof y Berni anunciaban la llegada de esos patrulleros a la localidad bonaerense en el marco de la Exporagro, la megamuestra agropecuaria que se desarrolla en San Nicolás. Sin embargo, los ánimos con el intendente de local Manuel Passaglia, venía de unos días antes, cuando al hablar en el Concejo Deliberante había asegurado que el presupuesto de la Provincia para San Nicolás era de “cero pesos” y eso se debía a un castigo por el resultado de las elecciones del año pasado.

“Estamos reemplazando toda esta chatarra que nos dejó el gobierno de (María Eugenia) Vidal y que su último patrullero que ingresó fue en el 2017 y vean cómo están. No hace falta, una imagen vale más que mil palabras. Durante cuatro años no se hizo una sola inversión en patrulleros”, dijo Berni ante los periodistas. Al lado estaba Kicillof y Passaglia, algo incómodo.

Luego llegó el momento del intendente, que aunque buscó ser más medido, hizo un reclamo a la Provincia y Berni no se lo dejó pasar. “Estamos sumando nuevos patrulleros. San Nicolás tiene aproximadamente 50; esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”, dijo Passaglia y entonces el ministro lo cruzó:

Berni: No, perdón, hay 43 que están fuera de servicio y son chatarra, son dos cosas distintas: no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos.

Passaglia: Hay más de 12 vehículos, me refiero porque cuento a la Policía Local.

Kicillof: No te vamos a renovar los de la Policía Local, así que…

Berni: Me parece que estamos confundiendo las cosas, hay 50 vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen capacidad de función y que en los últimos seis años dejaron de estar fuera de servicio.

Passaglia: La Policía Local depende de la Provincia, del gobernador y del ministro -contestó el intendente.

Berni: Sí, claro y para eso mandamos la plata, para que los mantengas.

Passaglia: Hay más de 50 vehículos que lo pueden ver los 160 mil nicoleños. No es una discusión ideológica. Acá estamos discutiendo con responsabilidad.

Berni: No, acá no estamos discutiendo, estamos haciendo una descripción de la realidad.

Passaglia: ¿Me dejás hablar por favor?

Berni: -Bueno, pero decí las cosas como tienen que ser.

Passaglia: Me dejás hablar; después yo te escucho y así: tenemos más de 40 vehículos entre la Policía Local y la Policía Bonaerense. Los dos dependen del gobernador. Espero que puedan seguir renovando y en este momento hay más de 40 vehículos que están transitando la ciudad.

#BuenMartes | Polémica y fuerte cruce entre Kicillof, Berni y un intendente del PRO en Expoagro. Fue San Nicolás, durante una conferencia de prensa por la entrega de móviles. El ministro criticó el estado de las unidades.https://t.co/BLCuAe6B8t pic.twitter.com/arvwBNeL4q — Agencia DIB (@AgenciaDib) March 9, 2022

Aclaración

Tras el incidente, Passaglia aprovechó hoy la red social Twitter para aclarar el tema de la cantidad de patrulleros que hay en San Nicolás, ya que ayer había dicho que había más de 50 vehículos en la ciudad. “El ministro de Seguridad de la Provincia, @SergioBerniArg desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio”, escribió el intendente.

“Me preocupa tal desconocimiento y la prepotencia del ministro de Seguridad y el Gobernador @Kicillofok, que en vez de trabajar en conjunto en esta problemática atacan a un intendente por contarles lo que está pasando y ellos no ven. Si el Ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios que queremos darle respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante”, lanzó.

Sin embargo, la polémica tuvo un primer capítulos hace una semana cuando Passaglia ante la apertura de sesiones en el Concejo criticó al Gobierno bonaerense por enviar “cero pesos” para la ciudad.

Ante esto, Kicillof aprovechó la Expoagro para mostrar otros números. “Está equivocado, para mí es muy importante aclararlo”, dijo el mandatario y detalló que la Provincia hará obras en 31 escuelas por 47 millones de pesos. “Con el Fondo de Infraestructura transferimos 100 millones de pesos en dos años. Hay 65 millones en rutas provinciales que pasan por el distrito. Si quiere pasarse de picante con los números que diga la verdad”, sostuvo Kicillof. (DIB)