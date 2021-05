“Podemos decir con orgullo que tenemos muchos candidatos para ofrecerle a la población”

Hace pocos días, Francisco “Pepe” Font dejó de ser el presidente del Comité Radical, tarea que ejerció, por segunda vez, durante los últimos cuatro años y medio. En ese marco, el dirigente recordó su primer contacto con el quehacer político, su paso por diferentes cargos de importancia y, principalmente, los principales logros alcanzados en su gestión al frente del centenario partido local.

“Siempre tuve mi corazón puesto en el partido. Vengo de una familia radical, de un abuelo que fue intendente, José Rodríguez Mera, y él nos inculcó ese sentimiento a Juan Carlos, mi hermano, y a mí”, rememora Font.

No obstante, señala el 2008 como un año bisagra respecto de su relación con la UCR. “Estábamos en la lucha contra la resolución 125. A veces iba a los puntos donde se cortaba la ruta y un día me pregunté: ‘Qué estoy haciendo acá en la ruta si la lucha es, como decía el abuelo, a través de la política, en llegar a ser dirigente y en llegar a conducir donde hay que conducir’. Estos reclamos son importantes y valederos, pero no conducen mucho a nada. Y justo venía la renovación de las autoridades del partido, decidimos presentarnos en una elección interna que ganamos. Veníamos heridos porque habíamos perdido la elección en 2007. Gobernaba Cristina Fernández y, en el distrito, gobernaba (Jorge) Barracchia que había sido nuestro. Nos proponemos ser oposición y unirnos”, marcó.

Elecciones

Font recuerda el triunfo en la elección de medio término del 2009. “Luego vienen internas, no alcanzo el 55% de los votos que exige la carta orgánica del partido y me sucede una amiga, Delia Palomeque, quien se desempeña muy bien”, dijo antes de recordar la llegada de una nueva elección en el 2011, año en el que “hubo una división a partir de las PASO, gana el sector de Claudio Figal por sobre el mío y eso desdibujó un poco la unión que habíamos logrado en un principio”.

Seguidamente, recordó: “Vinieron unos años en los que mi hermano (Juan Carlos) fue presidente. Luego renuncia porque no estaba de acuerdo con ser parte de la alianza Cambiemos y lo sucede Miguel Lafrosia quien hizo muy buena gestión. En 2015 ganamos elección y en 2016 vuelvo a ser presidente”, recuerda el dirigente antes de mencionar la enorme cantidad de actividades realizadas durante los años que siguieron en los que se destacan reconocimientos a madres, militantes y maestras mediante distintos actos.

También la importancia de formar jóvenes dirigentes para el futuro no sólo del Comité, sino también del distrito. Esteban Vidal, Francisco Recoulat, Juan Borrazás, Matías Cardini, figuran entre ellos. “Logramos tener un legislador con Valentín Miranda y que Miguel Fernández sea nombrado presidente del Foro de Intendentes Radicales”, agrega.

Renovación

Francisco Font no duda en señalar que el hito importante con el cual se siente pleno es que se logró un recambio generacional. “Y de la última gestión, aparte de todo este logro, pudimos recuperar el 50% del inmueble de la UCR por el cual habían peleado todos los presidentes que me antecedieron” añade. Y contó que el último gran objetivo cumplido fue “la confección de una muy buena lista para conducir los destinos de la UCR”.

Sobre el final, expresó: “Los radicales podemos decir con orgullo que tenemos muchísimos candidatos para ofrecerle a la población y que formamos nosotros. Hoy dejamos un partido con fuerza, experiencia y esperanza en el futuro”.