Poceros JP gritó campeón en la A del Torneo Villegas

Entre sábado y domingo se jugó una nueva fecha del Torneo Final 2022 del Conrado Villegas en las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. El sábado fue el turno de la categoría B, donde el campeón, Los Branca FC, empató por la fecha 16, y el domingo a la mañana se llevó a cabo la gran final de la categoría A, donde el que festejó fue el equipo de Poceros JP.

La final del domingo tuvo un gran vencedor, ya que Poceros JP goleó por 4 a 0 a Carnicería El Patita con dos tantos de Agustín Antonio, más los de Carlos Burgos y Guillermo Bazán. Además, ya había ganado el certamen Inicial, por lo que al llevarse también el Final, se adjudicó la Copa de Campeón del Año 2022.

El goleador de la categoría fue Agustín López (Debernardi); y la Valla menos vencida estuvo compartida entre Carnicería el Patita y Poceros JP.

En la B

Por su parte, en la tarde del sábado se jugó la fecha 16° del Torneo Final en la categoría B, una división que lo tiene a Los Branca FC como gran campeón desde hace un fin de semana.

Para Los Branca FC fue un empate en 2 ante Alambrados Simón, además, triunfo por 4 a 3 de FJ Construcciones ante Perfumería Mayo; victoria por 1 a 0 de Pango contra El Mate; Lago Rojo le ganó 3 a 1 a Consucer; goleada por 5 a 2 de Electroingeniería ante Chacinados Laguna redonda; Inmobiliaria Corral superó por 2 a 0 a Expreso Claudio y el triunfo de Construcciones Ibáñez ante Liv Poda en Altura.

En tanto, El Misil y Mecánica LB igualaron en 2.

La última

El próximo domingo se jugará la última fecha del Torneo Final 2022 en la categoría B. A las 8.45 Los Branca FC vs. Perfumería Mayo; Construcciones Ibáñez vs. Chacinados Laguna Redonda; Mecánica LB vs. El Mate y Consucer vs. Pango. Y a las 10.15 horas, inmobiliaria Corral vs. Electroingenieria; Expreso Claudio vs. Lago Rojo; Liv Poda en Altura vs. TL Embragues y Alambrados Simón vs. El Misil. Libre quedará el equipo de FJ Construcciones.