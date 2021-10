Planteo de la producción, el empleo y la educación como ejes

La candidata a diputada nacional de Juntos y vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Danya Tavela, se entrevistó con el Intendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, dialogó con candidatos a concejales y consejeros escolares en el Comité de la UCR, y visitó las instalaciones del Polo Científico Tecnológico para conocer su desarrollo y potencial.

En el Palacio Municipal, fue recibida por el Intendente, el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, el secretario de Gestión y Planificación, Martín Borrazas, el diputado trenquelauquense Valentín Miranda, y los concejales y candidatos a la reelección, Francisco Recoulat y Alberto Rodríguez Mera, con quienes intercambió propuestas para concretar en el distrito, en particular en materia de educación, área en la que Tavela es especialista.

La candidata a diputada nacional luego recaló en el Comité de la UCR donde brindó una conferencia de prensa y tuvo la oportunidad de dialogar con los candidatos a concejales y consejeros escolares de Juntos por Trenque Lauquen. Además, conversó con militantes, adherentes y público en general que se acercó a la sede partidaria.

Conferencia

En conferencia de prensa, Tavela señaló que en las recorridas por el territorio bonaerense han “visto cómo crecía el malestar social y el malhumor de la gente respecto de la falta de rumbo del gobierno”. Y remarcó: “La gente te marca todo el tiempo que el gobierno no tiene rumbo, que el famoso ‘Plan Platita’ no sirve para resolver los problemas reales de la economía, que no hay rumbo en la educación ni el plan de recuperación a futuro. Y está claro que no hay rumbo en términos de generación de empleo, la gente está muy preocupada porque se han perdido muchos empleos y con esto la dignidad de los bonaerenses, y especialmente de los jóvenes”.

“En Juntos compartimos que hay que dar un gran debate sobre el mediano y largo plazo para el país y la provincia sin desatender las necesidades de la coyuntura porque hay que tener un plan urgente para recuperar a los 500 mil chicos que quedaron afuera del sistema educativo por las medidas durante la pandemia con un plan concreto para aplicar en 6 meses”, manifestó Tavela.

La candidata insistió en la necesidad de contar con “una ley de empleo joven para generar trabajo genuino, y además hay que discutir cómo reactivar el sistema productivo, cómo producir más y mejor para salir al mundo a ofrecer nuestros productos, discutir el crecimiento sin tener que ir directamente a ‘la maquinita’ como si eso no tuviera ningún costo para los argentinos”.

Tras la conferencia de prensa, la candidata a diputada nacional oriunda de Junín visitó las instalaciones y aulas del Polo Científico Tecnológico.