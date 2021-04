Pisando hojitas secas

Y cuando quisimos acordar, llegamos al mes de abril de este 2021 que pareciera transitar mucho más veloz que otros años. Casi sin darnos cuenta comenzamos a escuchar varios crujidos debajo de nuestros zapatos al caminar por las veredas de la ciudad y fue en ese momento en el que empezamos a ser un poco más conscientes de que el verano ya había quedado atrás hace rato y la nueva estación empezaba a hacer de las suyas.

Y si bien en algunos árboles se nota un poco más que en otros, el paisaje ya no muestra ese conocido verdor decidido, típico de la primavera o del verano. Por el contrario, hoy todo luce un poco más apagado. No obstante, el mes de abril es famoso por aportar nuevos colores a nuestra cotidianidad. No queda otra que disfrutarlos.