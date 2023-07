Píparo apuntó a JxC: “tienen un ejercicio permanente de utilización de los medios”

La precandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, defendió hoy al líder su espacio político y precandidato a presidente, Javier Milei, quien había acusado a la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, de realizar “operaciones” en su contra, al afirmar que el libertario “tendrá sus propias razones para haber dicho esto” y sostuvo que “desde Juntos por el Cambio tienen un ejercicio permanente de utilización de los medios”.

Milei había dicho el jueves pasado que “en todas las operaciones que me hicieron está involucrada Bullrich y Larreta”, en alusión a las acusaciones en su contra por la venta de candidaturas dentro de su espacio político y el supuesto escrache que sufrió el martes pasado durante el homenaje por el aniversario del atentado a la AMIA.

“Tendrá sus propias razones para haber dicho esto, lo que te puedo decir es que desde Juntos por el Cambio tienen un ejercicio permanente de utilización de los medios”, expresó hoy Píparo en declaraciones a Radio Provincia.

En ese contexto, manifestó que tienen “esta dinámica hasta para pelearse entre ellos menos decirse las cosas en la cara, cualquier cosa, y siempre atacar al otro”.

“Las barbaridades que decían en (el canal La Nación+) LN+, que lo pude contestar sólo por redes, donde dijeron que a mí me manejaba Sergio Massa, lo cual me parece una subestimación que piensen que a mí me puede digitar alguien cuando me he ganado mi lugar sola”, mencionó.

En otra parte de la entrevista, fue consultada sobre las propuestas de su espacio político y dijo que Milei “lo primero que propone es un plan a 30 años en etapas y, por supuesto, que las primeras medidas tienen que ver con dolarizar la economía”.

“Él ha dicho que no quiere más un Banco Central emitiendo, que implica muchísimos menos cargos políticos, una idea de más libertad con un Estado más eficiente sin el curro del Estado presente”, señaló.

La precandidata a gobernadora bonaerense explicó que “el costo del plan de Javier Milei lo pagaría la política”, y argumentó que “el dólar hoy está 530 pesos, es decir que ya tiene un valor y, por lo tanto, si se dolarizan los salarios ya sabemos cuánto cobramos en la moneda estadounidense”.

“Seguramente suene a poco en comparación del peso, pero te va a alcanzar para lo mismo con cualquiera de las monedas”, expresó y manifestó que esa decisión “solucionaría la emisión que nos trae una inflación galopante”.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones del referente de La Libertad Avanza, quien se había pronunciado a favor de la venta de órganos y bebés, y sostuvo: “He dicho muchas veces que no estoy de acuerdo, me parece que él plantea un debate más filosófico y no son los temas de agenda debido a que la gente quiere que hablemos de economía y de inseguridad”.

En relación a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), Píparo afirmó que "me imagino una gran elección" y adelantó que si el precandidato a presidente no llega al balotaje, en los comicios generales "después quedan dos opciones, la gente es libre de elegir entre ellas".