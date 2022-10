“Pinceladas” de Any Barella en el Concejo Deliberante

Una selección de obras de la profesora y artista local Any Barella se expone en el hall central del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, como parte del Proyecto Cultura Deliberante que abrió así un nuevo capítulo en este 2022.

Las pinturas permanecerán allí hasta el viernes 14 de octubre, y las visitas podrán realizarse de lunes a viernes de 7 a 14 y de 16 a 22, con entrada libre y gratuita en Avellaneda y Pincén.

“Una pasión”

Ana Ester Barella es trenquelauquense y en el ámbito de la cultura y la docencia se la conoce como Any (así firma). Es profesora desde los 15 años, cuando decidió compartir con alumnos todo su talento enseñando técnicas de dibujo y pintura.

Con respecto a su carrera artística, participó en encuentros nacionales de pintores paisajistas en Tulumba, Villa del Totoral, Ticina y Los Reartes (Córdoba), Federación (Entre Rúios), Villa de Merlo (San Luis) y Mar del Plata (Buenos Aires), donde obtuvo diferentes premios y menciones. También ilustró la tapa del 25° Poemario Trenquelauquenche del Centro de Escritores “Domingo Cicoria” en 2017. Actualmente sigue trabajando con el Conservatorio Fracassi, donde los alumnos que desarrollan la carrera obtienen el título de profesor en artes visuales.

“La pintura ha sido una pasión en mi vida, pero sobre todo como profesora, porque han ido siempre de la mano el dibujo, la pintura y la docencia” aseguró, sin dejar de mencionar el cariño por los cientos de alumnos que pasaron por su taller. “Disfruto muchísimo enseñarle a los chicos todas las técnicas, perspectiva, luces y sombras. También cuando participo de encuentros, porque eso te muestra otras cosas, ya no es tu estudio sino que se trata de un intercambio con cientos de técnicas entre las que por supuesto, mostrás la tuya. Además conocés mucha gente, es algo muy lindo” expresó.

Respecto de su técnica particular, arma una paleta de colores a veces fríos pero con mucha luz, que dan forma a sus particulares “pinceladas”.