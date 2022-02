Pierde usuarios por primera vez en su historia y se hunde en bolsa

El informe de resultados trimestrales de la empresa matriz de Facebook, Meta, publicado hace solo unas horas, mostró un dato que a primera vista parece sorprendente: por primera vez, el crecimiento de la compañía se está estancando en todo el mundo. Además Facebook perdió usuarios diarios por primera vez en sus 18 años de historia. Concretamente, medio millón en el último trimestre de 2021. La pérdida fue mayor en las regiones de África y América Latina. Tras conocerse esta noticia, las acciones de Meta cayeron cerca del 24%, a US$ 246 por acción, lo que representa una pérdida del orden de los US$ 200.000 millones en el mercado financiero, según medios de EE.UU.

El dato de las pérdidas en África y América Latina es crucial, ya que los mercados en desarrollo son el principal objetivo de la empresa para conseguir su crecimiento. Su plataforma está muy implantada y casi sin posibilidades de ampliación en los mercados con mayores ingresos como Europa y América del Norte. Las pérdidas en sus países objetivo parecen augurar que su situación puede empeorar.

The stat is somewhat buried in Meta’s earnings report, which focuses on continued growth in the Facebook “family of apps” including Insta and Whatsapp. But Facebook itself lost about a million users globally in the last quarter of 2021. I’ve never seen that. pic.twitter.com/Kov71lXsw2

— Will Oremus (@WillOremus) February 2, 2022