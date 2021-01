Pidieron la detención del marido de Carolina Piparo tras el choque

El abogado de los dos motociclistas que fueron atropellados la madrugada de Año Nuevo en La Plata por el marido de la diputada bonaerense Carolina Piparo pidió este lunes la detención de Juan Igancio Buzali, al considerar que existe el peligro procesal de “entorpecimiento probatorio”.

“Atento al comportamiento desplegado por Juan Ignacio Buzali en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga”, señaló el letrado Martín De Vargas en su presentación.

Y añadió: “La existencia de funcionarios públicos asistiéndolos” demuestra que “existe entorpecimiento en la investigación, ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia”.

“Dada la existencia de esos peligros procesales, para asegurar la finalidad del proceso penal” De Vargas solicitó al juez de garantías “que pida la detención de Buzali”.

Paralelamente, el letrado presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia -titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense-, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Carolina Piparo y que Darío Ganduglia, y se debe evitar la pérdida del “carácter objetivo e imparcial del juzgador”.

La fiscal que investiga el robo a la legisladora aguarda los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia que no se hizo en el lugar sino más de un día más tarde, para determinar si imputa o no al esposo de la mujer por haber embestido a dos motociclistas a los que creyó los ladrones.

Si bien la fiscal María Eugenia Di Lorenzo ya tiene acreditado el robo que sufrió la diputada de Juntos por el Cambio, lo que aún no tiene claro es cómo fue la segunda secuencia del hecho, cuando el esposo de Piparo, Juan Ignacio Buzali, embistió con su auto a dos jóvenes que iban en moto al creerlos ladrones, razón por la cual se siguen recolectando evidencias con el fin de establecer si cometió o no algún delito y si debe ser o no imputado. (DIB) FD