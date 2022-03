Piden suspender la licencia de conducir de Chano por un comentario a Larreta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le pidió al Gobierno porteño que suspenda provisoriamente la licencia de conducir de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, luego que el cantante le dijera al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que lo había ayudado a sacarla.

La confesión del artista se dio en una conversación en Instagram que mantuvo con Larreta, donde habló del incidente que sufrió cuando recibió un disparo en el abdomen por parte de un efectivo policial el año pasado, en medio de una crisis de nervios.

En ese contexto, Chano” le agradeció a Larreta por un polémico favor. “Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo. Me ayudabas a mi hasta a sacar el registro. Y una vez me dijiste, la última vez que te lo pedí, me dijiste me comprometes”, lanzó el cantante. Allí, el funcionario de Ciudad, algo incómodo, lo interrumpió y le dijo: “No. Te agradezco mucho, te agradezco muchísimo”.

Frente a esto, el director Ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, le pidió al Gobierno porteño que suspenda provisoriamente la licencia de “Chano” y lo cite a una reexaminación exhaustiva. “El proceso para la obtención y renovación de la licencia de conducir es la herramienta más valiosa que tiene el Estado para cerciorarse de esa persona es apta física y psíquicamente, que comprende la responsabilidad y que es idónea en los aspectos prácticos y legales del manejo”, escribió el funcionario en la red social Twitter.

Y tras reconocer que la Ciudad tiene un muy buen sistema de licencias en el que intervienen médicos, psicólogos, técnicos para medir visión y audición, con un curso teórico y examen práctico, dijo que no se deben realizar favores. “Está perfecto que sea exigente, porque se trata de cuidar la vida de todos. Por eso, no pueden permitirse ni naturalizarse los ‘favores’ ni los ‘gracias por ayudarme con el registro, capo’, porque esos atajos minan la credibilidad del sistema, violentan a los ciudadanos que deben cumplir todos los pasos, y ponen en riesgo a quien recibe ese registro”, sostuvo Martínez Carignano.

Asimismo, el funcionario nacional dijo que “sólo con una reevaluación exhaustiva se podrá determinar si Chano está en condiciones de tener una licencia. Esto no es ideológico ni busca generar polémica alguna: se trata de cuidarlo. Confiamos en que el Gobierno de la Ciudad responderá favorablemente a nuestra solicitud”.

Cabe recordar, que el compositor se vio involucrado en varios incidentes de tránsito durante los últimos años. El más recordado fue en 2015, cuando el artista perdió el control de su auto en el barrio porteño de Belgrano. En ese entonces chocó a varios vehículos estacionados y a la puerta de un garaje.

Otro de los casos ocurrió en abril de 2016. En ese momento manejaba por la ruta 3 cuando embistió un camión. Allí sufrió politraumatismos y debió ser internado de urgencia en Cañuelas. A las 48 horas le dieron el alta. Pero, un año después volvió a chocar contra dos autos estacionados en Saavedra. (DIB)