Picomar, una empresa tradicional que hace historia en Trenque Lauquen

Picomar celebra esta semana 60 años de vida. Es una empresa tradicional de General Pico, La Pampa, pero que también hace historia en Trenque Lauquen, donde hace 10 años abrió una casa de venta al público de productos de mar y que está consolidada en la ciudad y es parte de la comunidad.

El aniversario recuerda el primer viaje a Mar del Plata, desde Pico, de Ricardo Actis Giorgetto que, según reseña el diario La Reforma de General Pico, era un hombre desempleado que buscaba una actividad comercial para desarrollarse y se le ocurrió traer y vender pescado cuando el mismo no era parte de la dieta habitual de los pampeanos.

Desde ese momento la empresa familiar no paró de crecer. Hoy además de expandirse a lo largo y lo ancho de La Pampa, también lo hizo en Córdoba, San Luis y la provincia de Buenos Aires. Así lo señaló Silvia Actis Giorgetto, una de las hijas del recordado Ricardo, entrevistada en FM Omega, donde recordó los orígenes de la empresa y la relación con Trenque Lauquen.

“Mi padre en 1961 empezó a traer pescado de Mar del Plata y venderlo en La Pampa. Eran otros tiempos, los camiones no tenían equipo de frío, no había caminos asfaltados hasta la Ruta 5 era de tierra”, recordó la entrevistada.

Crecimiento

Con los años la empresa creció y se expandió. Hace 10 años llegó a Trenque Lauquen. “Con mi hermana decidimos abrir un comercio de venta al público. Al principio fue difícil que nos conocieran, que vieran qué tipo de productos teníamos, pero ahora tenemos un gran número de clientes fieles y estamos muy agradecidos a la comunidad” resaltó la entrevistada.

Silvia instó a desmitificar la cocina del pescado y de igual modo a mirar la producción de peces como nuestra. “Mi padre siempre decía que hay que educar en la alimentación, el mar también es de los pampeanos, tucumanos, todos, no sólo de los que viven en la costa, a veces le damos la espalda al mar” remarcó.

Cambio

En los últimos años “desde los nutricionistas se enviaron mensajes para que la gente reemplace las carnes rojas, pero es verdad que de manera cultural está arraigada la carne vacuna a pesar de la riqueza del mar argentino que lo aprovechan más los asiáticos que nosotros” sostiene.

No obstante, hay un cambio en los últimos años: “antes había una diferencia muy notable entre la Semana Santa y el resto el año, hoy se redujo esa brecha, durante el año está distribuido el consumo de pescado”.

En la sucursal local de Picomar en Oro 272, se comercializa merluza, pollo de mar, corvinas, líneas de mariscos, salmón rosado, y líneas de verduras congeladas, envasados de atún, entre otras propuestas.

“La gente cree que cocinar pescado es difícil o tiene que estar cocido y seco, nosotros decimos que el pescado tiene que conservar la humedad, es más fácil cocinarlo que la carne vacuna, a veces en las familias no hay historia y tradición de la cocina con el pescado, pero va cambiando con los años” concluyó.