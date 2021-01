Picante cruce entre Grabois y Etchevehere

El dirigente social Juan Grabois y el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Etchevehere, reeditaron su duelo personal en un cruce tuitero que incluyó una invitación a “encontrarse” el lunes por parte del dirigente piquetero.

Todo comenzó cuando Etchevehere le respondió un mensaje a Grabois. El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) había escrito: “Algunos tienen el gran mérito de sacar tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae. Se va un año de mierda para las y los excluidos del campo y la ciudad, el pueblo trabajador, la clase media”.

En respuesta, Etchevehere le dijo: “Si a vos te va mal, le va bien al país. Usurpador a control remoto”. Ese mensaje enfureció a Grabois, quien elevó el tono. “Corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana”.

Y completó con una “invitación” para el extitular de la Sociedad Rural: “Si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 1265 a ver si aprendés algo de la vida. Sos un aristócrata de cotillón”.

A partir de allí, Etchevehere siguió el duelo, pero a través de declaraciones periodísticas, en las que aseguró que lo de Grabois fue una “bravuconada”. “En un estado de derecho cualquier disputa se tiene que tratar en sede judicial, como sucedió con el intento de usurpación de un campo de mi familia en Entre Ríos, donde la Justicia desalojó a los usurpadores y hoy hay 36 imputados”, afirmó.

Siempre desde Twitter, Grabois se quejó porque Etchevehere no aceptó la invitación. “Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar”. Y aclaró: “Por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pie”.

El enfrentamiento entre Grabois y Etchevehere data de mediados del año pasado, cuando integrantes del MTE ocuparon el campo “Casa Nueva” de Entre Ríos, aduciendo que pertenecía a Dolores, hermana del exministro. Tras varias semanas, la Justicia ordenó el desalojo del predio. (DIB)