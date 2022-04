Pese a la conciliación obligatoria, el paro de colectivos se siente en el interior

Pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte y dejó sin efecto el paro de 48 horas que estaba previsto para este martes y el miércoles, varias líneas del interior bonaerense y del país no prestan servicio.

El reclamo del transporte de corta y mediana distancia es, puntualmente, para cobrar el mismo aumento que se le otorgó a sus pares del Área Metropolitana. El 8 de abril, la UTA cerró el acuerdo paritario de 2022 para los choferes de corta y media distancia del AMBA. El salario básico se incrementará a 150 mil pesos desde agosto. El sindicato apunta a lograr para los trabajadores del interior el mismo acuerdo, que representa un 50% de incremento anual.

Pese a la medida dictada por Trabajo, varias empresas se sumaron este martes a la protesta y no prestan servicio. Por ejemplo, en Olavarría no hay colectivos tanto de las líneas de Tu Bus como de Ola Bus.

Mientras que en Mar del Plata también la falta de transporte complicó a los usuarios que lo usan a diario. La seccional local de la UTA decidió no acatar la conciliación obligatoria luego de no haber sido notificada, según informó, por lo que ya no existe la posibilidad que vuelva el servicio en esta jornada.

Uno de los puntos del debate en este conflicto es la disparidad del valor del pasaje y los subsidios que recibe el Área Metropolitana. Mientras en CABA un boleto de colectivo cuesta unos $18, en Córdoba un pasaje puede valer cerca de $59. En mar del Plata, en tanto, el Municipio determinó que la tarifa plana pasará a costar $ 74,38 y se implementará a partir del 5 de mayo.

En el norte bonaerense, ciudades como San Nicolás y Pergamino también se quedaron sin colectivos durante este martes, aunque también la protesta alcanza a otros destinos como Arrecifes, Chivilcoy y Junín. (DIB)