Periodistas en plena labor

Sin dudas, cuando un partido de fútbol se desarrolla, los principales protagonistas del acontecimiento se encuentran dentro del campo de juego. Se trata de los jugadores de ambos equipos quienes son, ni más ni menos, los encargados de brindar un espectáculo deportivo de calidad.

No obstante, hay muchos otros actores a tener en cuenta que, desde su lugar específico, aportan mucho a esta actividad que todos los fines de semana convoca a cientos y miles de hinchas a los diferentes estadios del país. Entre estos se encuentran los relatores y periodistas deportivos quienes, desde sus respectivas cabinas, allá en lo alto, transmiten a quienes no pueden asistir a la cancha los pormenores del encuentro. Una gran labor que no siempre obtiene el merecido reconocimiento que debería tener.