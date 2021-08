“Perdóneme, General, mis manos son muy pequeñas para atrapar tanto añil…”

Magdalena, ¿historia, leyenda?

Tiempos ásperos y revueltos éstos que vivimos. Como anclados en un presente confuso al que le resulta difícil pensar en el futuro y con un pasado que parece tan lejano… En medio de una lluvia de noticias que se parecen al avistaje de los meteoritos. Esos que nos ciegan por un instante dejándonos con la boca abierta y que desaparecen antes de que atinemos a cerrarla…

Así de fugaz fue para algunos (lamentablemente muchos) el recuerdo de un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín. Como que nos enredan otras historias: pandemia, fotos, talibanes, Messi, piquetezos, las PASO que se vienen bramando encima de unos y que a otros les resultan absolutamente indiferentes.

San Martín… Político, militar, estratega, lector voraz, visionario. Afectuoso con los humildes, tajante con los soberbios empingorotados. Es que en todos los tiempos se cocieron habas y don José no ahorraba palabras duras de aquellas que hacen pensar en todos los tiempos.

“…Todos somos responsables, pero si hubiera que repartir responsabilidades las mayores caerían sobre las clases dirigentes.” Lo dijo el Libertador y René Favaloro se encargó de agregar “¡Si resurgiera San Martín caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes! “

Quiero ser gobernador

Palabras, palabras menos, ése fue el pedido que José de San Martín le hizo, en agosto de 1814, al Director Supremo, Gervasio Posadas al exponerle su deseo de ser gobernador de Cuyo. No es que ambicionase el poder por el poder mismo… lo que quería era organizar Mendoza para armar allí una fuerza militar capaz de cruzar los Andes para llevar la libertad.

Posadas lo ungió con el cargo y allá fue. Tres años faltaban para la gesta que derrotaría a las montañas y a los realistas. En ese lapso San Martín adiestró sus huestes con la rigurosidad aprendida en los cuarteles que transitó en España desde los 11 (once) años.

A la par, y con la misma rigurosidad, organizó la vida civil: la educación, la salud, los caminos, las postas, la supervisión de la producción y hasta alguna aduana interna que ayudase a los productores… nada escapó de su visión. Y mientras iba de la Casa de Gobierno al cuartel de El Plumerillo, le alcanzaba el tiempo para fogonear con sus cartas a los congresales de Tucumán. Es que para su misión necesitaba los soldados, las mulas, las balas y la independencia…

Las fake news

Pero no todo era transparente en esa maduración de las batallas, honor y la gloria. La tan mentada guerra de zapa urdida por San Martín, no era otra cosa que la propalación de noticias falsas que volvían locos a los españoles. Desde San Martín y su “mesa chica” salían mensajes vacuos, chasques que en realidad no iban a ningún lado, indios fieles que se hacían los perfectos tontos si se topaban con una partida de realistas, damas del antiguo oficio con mensajes ocultos en los ruedos de las polleras que volaban con harta frecuencia. Había tantas necesidades en esa tierra fragosa, era tan larga la guerra…

Un parlamento bien regado

No todo era con los realistas. Había que tejer lazos con el pueblo pehuenche que señoreaba el sur mendocino y por ende la llegada al paso de Los Patos, uno de los dos caminos que horadarían la panza de la montaña.

San Martín conocía muy bien las virtudes y debilidades de los indios, su apego religioso a la tierra y también sus agachadas.

En septiembre de 1816 convocó a las tribus que lideraba el cacique Naicún a un parlamento donde acordar la autorización que le permitiera pasar por sus tierras para encarar el cruce de la cordillera. Sabedor del valor que los indígenas daban a los obsequio, San Martín hizo llevar al lugar de la reunión (hoy paraje La Consulta, departamento de San Carlos) decenas de barriles de vino y aguardiente, frenos y espuelas, vestidos bordados y collares para las indias. Eran unos pocos colaboradores del General y unos 2000 indios que llevaron a sus niños, mujeres y ancianos. Y la pieza fundamental: fray Francisco Inalicán, un religioso pehuenche que oficiaba de lenguaraz. Fueron muchas horas de tira y afloje, tres días duró el encuentro. Hasta que los dueños de la tierra entendieron el ideal de libertad y autorizaron el paso de las tropas, para casi un año después. Tras el acuerdo, las libaciones, abundantes. Pero San Martín se cuidó muy bien de explicarlo todo. Sabía que algunos pehuenches no trepidarían en alcahuetear datos a los españoles por un poco más de aguardiente. Hubo datos engañosos, fake news también para ellos.

Azul, pintado de azul

En ese punto donde juntan la historia y la leyenda, dicen que dicen que el General se enteró de la existencia de una india que era especialmente hábil en el manejo de hierbas y hojas cuyo cocimiento proporcionaba hermosas tinturas. El General soñaba que los uniformes de los 5.000 soldados que treparían Los Andes fueran azules. Azules como el cielo, como la bandera, como el manto de la Virgen. Azules como el azul sagrado de los mapuches.

Ya de regreso a Mendoza, ordenó ubicarla y traerla. Y allá fue una partida de soldados. Ella se llamaba, en mapungundún, Peimaiquén (golondrina). Otros afirmaban que Juana Mayorga. Y nadie acierta a saber porque ingresó en la historia legendaria o en la leyenda histórica como Magdalena, la de los Evangelios. Vaya uno a saber.

Lo cierto es que la india y el general (fraile mediante) dialogaron largo. El quería que se tiñeran los uniformes de azul y ella le dijo que podía.

En un rincón de El Plumerillo se dispusieron tachos, vasijas. Fogones; todo lo que pidiese Magdalena.

Pero el fracaso fue rotundo: sólo nueve uniformes aparecieron teñidos de un azul “mareado”.

San Martín se enteró y supo de la desesperación de la mujer. La fue a ver, con el fraile a la rastra para poder entenderse.

Ella lloraba; la poesía deliciosa del mendocino Jorge Sosa (fallecido hace pocos días) imagina que la india pide perdón por no haber cumplido, pero “… mis manos son muy pequeñas para atrapar tanto añil”. Y el General la consoló; le prometió que esos nueve uniformes mal teñidos vestirían a otros tantos soldados. Así, le explicó, Magdalena también cruzaría la cordillera en pos de la libertad.

¿Historia o leyenda…? Qué poco importa y cuánto vale una sonrisa sanmartiniana en medio de tantas adusteces que nos rodean. ¿Verdad que sí…?

Dato

Pehuenche plantita de añil rastrera… yo sé que en tu corazón anda una sangre azulada que ahora preciso yo. Yo puedo teñir un poncho de azul mapuche, Corfú, pero un ejército no, que no tengo tanto azul.

Hay que teñir las telas y azular la libertad que allá por la cordillera un río azul cruzará. Pero hay veces que las ganas quedan en gana nomás… Azules manos pehuenches no pudieron azular.

Perdóneme, General, mis manos han fracasado, preciso toda una pampa para pintar sus soldados… Perdóneme, general, no le he podido cumplir, mis manos son muy pequeñas para atrapar tanto añil. Dicen que la Magdalena lloraba a su Dios de cruz: yo soy otra Magdalena yo lloro a mi Dios de azul… (Jorge Sosa)

Por: Ana María Ford

Docente y periodista.