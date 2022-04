Perdió a su bebé y asegura que hubo negligencia en el Hospital

En los últimos días una joven de Treinta de Agosto denunció públicamente haber sido víctima de mala praxis y apuntó contra el Hospital Pedro. T. Orellana. Se trata de Gisela Galeano quien perdió su embarazo a raíz de lo que, asegura, fue negligencia de los profesionales que la atendieron en el nosocomio local.

La joven vecina de Treinta de Agosto explicó cómo se sucedieron los hechos que culminaron con la pérdida de su embarazo y su denuncia pública de mala praxis.

En primer lugar Gisela sostuvo que “el 12 de abril fuimos al Hospital Eguiguren, me dijeron que tenía un pequeña fisura en la bolsa porque estaba perdiendo líquido y me mandaron a Trenque Lauquen con suero para una cesárea o parto natural”.

Pero, según su relato, en el Hospital Pedro T. Orellana fue recibida por una ginecóloga quien, tras realizarle una ecografía, le aseguran que la bebé estaba bien”.

Sin embargo, a los pocos días debió regresar al centro de salud debido a molestias que sentía. “Cuando fuimos a la guardia, la partera que nos atendió no encontraba los latidos de la bebé y después de pasar por terapia me pasaron a sala común donde me dieron la noticia de que la beba había fallecido” dijo la joven.

Pero no todo termina allí ya que la joven, además, fue intervenida quirúrgicamente donde se le extrajo el útero a raíz de ciertas complicaciones que, según señalo, los profesionales nunca le informaron los detalles. El hecho fue denunciado públicamente por la joven y su familia. Se trata de un hecho sensible que conmovió a la comunidad de Treinta de Agosto.