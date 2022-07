Pelotaris en Azul

La definición del ascenso a la máxima división de la Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires (FPPBA) se llevará a cabo hoy en el Trinquete Alfredo Miguelez del Azul Athletic Club, donde se disputará la cuarta y última fecha del Torneo Apertura. Allí estarán los pelotaris locales Felipe Butti, jugando para Athletic y la dupla integrada por Jerónimo Butti y Mateo Billerou, para el Club Progreso.

En tanto, en la gran pelea por mantenerse en la categoría están Matheu de La Plata, (Ezequiel Cortázar y Benjamín Tenti), Unión Vasca de Bahía Blanca (Iñaki Arrechea y Amílcar Cancina) y Progreso de Trenque Lauquen (Jerónimo Butti y Billorou). Los tres equipos necesitan sumar puntos y tener una gran actuación para seguir con aspiraciones de permanecer en la divisional y de esta forma estar presentes en el Torneo Clausura, a partir de agosto.

En cuanto al programa de los encuentros, respecto a la primera ronda, los mismos comenzarán en el siguiente orden: Athletic vs. Matheu; Independiente vs. Unión Vasca; Remo vs. Progreso (General Roca) y Atlético Ayacucho vs. Progreso (Trenque Lauquen).