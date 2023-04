Pellegrini recibe al Seis Ciudades

Domingo de ciclismo en Pellegrini con la primera fecha del Campeonato Seis Ciudades de Rural Bike. La cita tendrá lugar en el Complejo Deportivo, desde las 8.30 con la concentración de competidores y largada pautada para las 10.30 horas.

Habrá cuatro distancias por correr, los 15, 30, 45 y 60 kilómetros, según cada categoría.

Las inscripciones y fiscalización están a cargo de Deportes y Desafíos Pampeanos. “El día de la prueba no se realizarán inscripciones”, se informó.

Habrá trofeos a los tres primeros de cada categoría que fueron divididas de la siguiente manera y con estas distancias: harán 60 kilómetros los Elite (18 a 29 años); Máster A1 (30 a 34); Máster A2 (35 a 39); Máster B1 (40 a 44); Máster B2 (45 a 49); Máster C1 (50 a 54) y Máster C2 (55 a 59). Los 45 kilómetros serán para: Damas Comp. A (18 a 34); Damas Comp. B (35 a 49); Damas Comp. C (mayores de 50); Máster D1 (60 a 64); Máster D2 (65 a 69); Master E (mayores de 70); Promo Varones A (18 a 34); Promo Varones B (35 a 49); y Promo Varones C (mayores de 50). Los 30 kilómetros fueron destinados a Promo Damas A (18 a 34); Promo Damas B (35 a 49) y Promo Damas C (mayores de 50). Y los 15 kilómetros para Cicloturista Caballeros y Damas.

Las fechas

El certamen seguirá el 21 de mayo en Tres Lomas; luego el 11 de junio en Trenque Lauquen; el 2 de julio en Carhué; el 6 de agosto en Salliqueló; el 10 de septiembre en 30 de Agosto; el 5 de noviembre en Puán y el 3 de diciembre, la fecha final en Guaminí.