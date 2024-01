Pellegrini: basura en desagües y mensaje a la comunidad

El Municipio de Pellegrini realizó un llamado a la comunidad a raíz de haber encontrado basura en desagües, señalando además distintas conductas de los vecinos que no ayudan al orden público.

“Los habitantes de Pellegrini nos sentimos con razón muy orgullosos del distrito que tenemos, pero para poder mantenerlo así, y conseguir que cada vez esté mejor, debemos comprometernos todos en su cuidado: Municipio y comunidad. Hay muchas maneras de hacerlo. No arrojar en los desagües este tipo de desechos como los que hoy encontramos durante las tareas de limpieza que hizo el personal municipal, es una de ellas. Otra es no sacar malezas a la calle cuando no está permitido hacerlo. Evitar la circulación en vehículos por las calles donde están cortadas. En los últimos días, y hoy nuevamente, hemos tenido varios alertas meteorológicos por lluvias. Si tomamos conciencia de lo que cada uno puede hacer para prevenir consecuencias que después lamentamos, sería un gran paso adelante”.