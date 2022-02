Pelayo fue el campeón de la XV Copa El Regreso

En Trenque Lauquen, una de las cunas del polo de la Argentina, se disputó una nueva edición del tradicional torneo de polo de campo. El pasado 18, 19 y 20 de febrero se realizó la XV Copa El Regreso en el oeste bonaerense con la participación de seis equipos en la que Pelayo se consagró como el nuevo campeón.

De esta manera lo resumió Prensa Polo. Pese a las dificultades por el mal clima, la decimoquinta edición del torneo fue un éxito para vivir un fin de semana a puro polo de campo. La competencia comenzó como estaba previsto el día viernes 18 de febrero en las canchas de El Regreso con tres partidos. Allí, Agropack venció a Limagrain en primer turno, luego Mera Semilla y Prensa Polo empataron y, por último, Pelayo superó a Fedea en lo que fue un excelente día sin percances.

De esta manera, la actividad debía continuar el sábado, pero la densa cantidad de lluvia caída en El Regreso hizo que la organización tuviera que cambiar de escenario. En dicho predio ubicado en el paraje La Zanja, las canchas quedaron inundadas imposibilitando jugar, fue en ese momento que en la búsqueda de alternativas apareció Ignacio Bilbao quien ofreció las instalaciones de Los Apóstoles Polo. Dicho lugar queda ubicado en la zona de quintas de Trenque Lauquen donde no había llovido.

Nuevo predio

La satisfacción de contar con un nuevo lugar para la continuación del torneo estaba presente. pero los desafíos no acababan. Ahora, había que trasladar todo para acondicionar el predio de Los Apóstoles Polo. Los organizadores tuvieron que llevar los carteles de publicidad, tachos de agua para caballos, arcos, tablero, etc y a la par de esto, el traslado de los caballos lo cual no fue un tema menor al tener que mover más de 100. Los caminos totalmente embarrados no permitieron el ingreso de camiones por lo que varios tuvieron que llevar caballos a tiro hasta la ruta (4 kms) para poder cargarlos ahí y salir para la nueva locación.

Había jugadores que habían llevado caballos en camión y el mismo no podía entrar, entonces todos los que tenían lugar en sus tráilers llevaban de a pocos caballos ajenos para ayudar, e incluso un jugador ofreció ir especialmente en otro tráilers grande para llevar caballos de los restantes competidores. Reinaban los desafíos esa mañana, pero más reinaba el espíritu deportivo y la buena voluntad de los equipos y petiseros para que el torneo pueda continuar a pesar de las inclemencias climáticas.

Ya con todo solucionado, se pudo dar inicio a los partidos donde Limagrain superó a Prensa Polo, más tarde Mera Semillas empató con Fedea y ya para terminar la jornada, Pelayo venció a Agropack dando fin a un día caótico pero donde la buena voluntad y generosidad sobresalieron.

Así, se llegó el domingo donde se llevó a cabo el gran cierre con las diferentes finales. En la definición de la Copa El Regreso el ganador fue Pelayo que gritó campeón tras vencer a Agropack. Por el lado de la final de la Copa Terra Consultora fue Mera Semillas quien se la adjudicó al superar a Limagrain y por último, la Copa Subsidiaria quedó en manos de Fedea luego de imponerse ante Prensa Polo en chukker suplementario.

Premios

Es verdad que el clima molestó, pero no opacó la gran fiesta de este evento se realiza desde hace 15 años con la idea de jugar sin más aspiraciones que compartir un lindo momento entre amigos y familia disfrutando de los caballos y del deporte. Sin dudas que esto quedó demostrado al afrontar las dificultades, las cuales entre todos fueron superadas.

Este torneo con el pasar de los años se convirtió en uno de los más tradicionales en cuanto a polo amateur de la región con la presencia de jugadores de diferentes lugares que llegan para vivir un excelente fin de semana compartiendo los valores originales del polo de campo.

En cuanto a las reconocimientos, “Mención y Agradecimiento Especial” a Ignacio Bilbao por aportar el predio Los Apostoles Polo para poder continuar el torneo. “Mención y Agradecimiento Especial a Ruben, el canchero de Los Apostoles Polo por su colaboración el sábado a la mañana para dejar la cancha en condiciones y todo el resto del torneo. “Mención y Agradecimiento Especial” a Jorge Rodríguez por ofrecerse desinteresadamente a hacer un viaje con un tráiler grande para llevar caballos de otros jugadores de El Regreso a Los Apostoles. Además, el Goleadro del Torneo fue Francisco del Carril (Mera Semillas) con 8 tantos; el Premio Fair Play para

Guillermo Micheo (Pelayo); La Mejor Yegua para “Dichosa” de Guillermo Micheo; Mejor organización de caballos para Manuel Albizu (Agropack) y Mejor jugador de la final para Guillermo Micheo (back de Pelayo).

Los equipos

Pelayo, el equipo campeón, alistó con Ricardo Bedoya, Guillermo Micheo, Miguel Olivera y Emmanuel Rodríguez. Agropack: Horacio Calandri, Manuel Albizu, Javier Gregorini y Manuel Gorostidi. Prensa Polo jugó con Ezequiel Nervi, Jorge Rodríguez, Custodio Eleno y

Abraham Rodríguez. Por su parte Fedea lo hizo con Sebastián Telleachea, Santiago Veiga, Diego Fernández y Matías Gregorini. Limagran con Ignacio Bilbao, Matías Alaria, Fermín Micheo y Santiago Suárez y el equipo de Mera Semillas con Santiago Bueno, Francisco Del Carril,Facundo Del Carril y Dionisio Roca.