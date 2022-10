“Pedimos al Gobernador que incluya estas obras en el Presupuesto para realizarlas el año que viene”

El próximo lunes se llevará a cabo la 16ta. Sesión Ordinaria del HCD en su periodo 2022. En ese marco y entre otras temáticas a abordar, el cuerpo de concejales pondrá a votación una solicitud impulsada por el oficialismo, dirigida al Gobierno provincial, a fin de que repare y mantenga las compuertas reguladoras del Canal Cuero de Zorro-El Hinojo, y se proceda a acondicionar su funcionamiento, contemplando la situación de productores inundados que no han sido resarcidos y el deficiente funcionamiento del Canal Jauretche–Mercante–República de Italia.

El presidente del cuerpo legislativo, Alberto Rodríguez Mera, contó a La Opinión detalles de esta iniciativa. “Este proyecto aborda tres aspectos. Uno de ellos es la reparación de la compuerta que está a la salida de la laguna Cuero de Zorro, que regula el caudal del canal que une Cuero de Zorro con el Hinojo, y a través del cual se traslada el Río Quinto. Desde que la vandalizaron en 2017, cuando se destruyó todo el sector y luego fue reparado, quedó sin reparar el mecanismo que acciona hacia arriba o hacia abajo las dos compuertas. Uno de los mecanismos fue retirado en su momento por alguna de las empresas que trabajó en el sector y no lo colocaron más. Al día de hoy, cuando ya han pasado cinco años, la compuerta está trabada con el mango de una pala, lo cual impide accionarla hacia arriba o hacia abajo”, explicó el edil.

Asimismo, añadió que “recientemente hubo una reunión del Comité de Cuenca Regional en la que, con bastante buen criterio, el Intendente de Rivadavia pidió que la compuerta esté abierta”. “Creo que en tanto y en cuanto Hidráulica no reponga el mecanismo que la iza o la baja, la compuerta no va a poder funcionar. Por eso volvemos a solicitar este pedido”, señaló Rodríguez Mera.

Río Salado

Además el concejal comentó que “por otro lado, estamos transitando una época de sequía en la que las obras del Río Salado han avanzado de una manera firme, el Gobernador ha apostado firmemente a avanzar por el tramo del Río Salado, pero, curiosamente, de los 33Km del Tramo 4 la obra lleva el 0% de ejecución, ni siquiera se ha licitado, cuando todo lo demás se ha licitado y se ha ejecutado por encima del 90%. Por algún motivo nosotros vemos que eso ha quedado de lado y por eso le pedimos al Gobernador que no descuide esos 33Km, que son un tramo importante del Río Salado que necesitan adecuarse para que no queden de cuello de botella mientras todo lo demás está en funcionamiento”, dijo, antes de agregar: “Otra cosa que también se pide respecto del Río Salado es que en la zona de Bragado, donde termina el Canal Jauretche-Mercante-República de Italia y que se une toda la Cuenca Oeste (Río Quinto y todos los desagües del oeste de la provincia de Buenos Aires) y en Bragado se unen al Río Salado, ahí hay que hacer una obra que se llama el Nodo Bragado en la que hay que desactivar los riesgos hacia la localidad de Bragado y conducir y conectar como corresponde toda la cuenca noroeste de la provincia con el Río Salado. Esa obra aún no está en marcha la cual permitiría que después se pueda realizar la adecuación del Canal Jauretche, se pueda optimizar la conducción del agua y se pueda descomprimir toda la gran parte de la provincia que está siendo afectada y hoy no tiene solución. Hasta tanto no se hagan esas dos obras nosotros vamos a seguir padeciendo las inundaciones y estamos a la buena de Dios”.

Indemnización

Por último, el concejal explicó que el tercer punto de este proyecto tiene como objetivo continuar un reclamo “debido a que los productores afectados por la inundación tanto sea del Hinojo-Las Tunas como por el resto de las inundaciones no han recibido la indemnización ni han utilizado su campo como reservorio”. “Se hizo un avance, el intendente Miguel Fernández hizo gestiones y logró que la Provincia reconociera a 6 productores, pero en el listado son 197. Son productores pequeños, la gran mayoría son menores a 200 hectáreas que han sido afectados y que hasta el día de hoy no han tenido solución. Son productores que, teniendo el campo afectado, no pueden producir y que la Provincia ha decidido utilizar su campo como reservorio, por esa razón tiene que indemnizar al productor, no puede alegremente el Estado tomar los bienes privados para un uso distinto del que cada uno de los particulares decide” remarcó.

Sobre el final, agregó que “este momento, el de la sequía, es el momento de realizar las obras, para poder trabajar con mayor comodidad”.