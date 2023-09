Patricia Bullrich: “No tengo las manos manchadas de sangre”

Luego de que Javier Milei la calificara de “montonera” y “terrorista de una organización criminal”, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aclaró cuál fue su vínculo con la organización peronista de los 70.

“Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida, con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”, enfatizó Bullrich en diálogo con LN+.

Horas antes, en la misma señal televisiva, el candidato libertario recordó el paso de la exministra de Seguridad por la JP y dijo que “era una montonera, era terrorista de una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente y ponía bombas”.

Ante eso, Bullrich reparó en que los momentos a los que hizo referencia su competidor ocurrieron durante su adolescencia, hace más de 45 años, y enfatizó en que “lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene”.

“Lo que él dice con un nivel de violencia a los 53 años es peligroso, a los 53 años no fui violenta, ni a la edad que tengo soy violenta, porque uno aprende en la vida y lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene, no ser capaz de entender que en el mundo uno convive con el otro, que no lo trata como una cucaracha, que no dice que lo va a aplastar, que no le dice ‘mogólico’ a las personas, que es capaz de reconocer en el otro a una persona”, enumeró.

En ese sentido, Bullrich admitió que si bien “uno puede estar en contra de una ideología” -y puso como ejemplo que ella está “en contra de la ideología kirchnerista”- no se puede estar “en contra de las personas”.

“En muchos casos, son personas a las que se les puede decir ‘les doy un perdón’ uno puede decir, como dice (la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria) Villaruel, que hubo víctimas civiles que no fueron reconocidas, lo reconozco, pero de ahí a hablar con (Jorge) Videla hay una distancia. Las historias hay que ponerlas sobre la mesa: pensar que Videla era un inocente, no, fue un asesino”, expresó. (DIB)