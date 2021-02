PASO: ¿Eliminación, suspensión o postergación? Un debate que continúa con distintas posturas

A tan sólo 6 meses de la fecha en la que tradicionalmente se celebraban las elecciones Primarias en la Argentina, el Gobierno nacional no definió aún qué pasará con las PASO, pero el plan de los gobernadores peronistas de suspenderlas provisoriamente fue perdiendo terreno frente a otras alternativas intermedias, a la que podría sumarse un método ya utilizado pero poco ortodoxo.

Hasta ahora, el Gobierno evaluaba dos alternativas para evitar celebrar las PASO en agosto: la original, propuesta por los gobernadores y ya en trámite en el Congreso, es la suspensión provisoria de las Primarias en 2021, alegando razones de emergencia sanitaria.

Ante el rechazo opositor -que impediría, entre otras cosas, aprobar la suspensión en la provincia de Buenos Aires-, asomó una segunda alternativa, que consiste en aplazar todo el proceso electoral, realizando las internas a fines de septiembre y las generales en noviembre, meses en los que en 2020 comenzó a percibirse una baja de casos.

Según el argumento de sus impulsores, el aplazamiento ayudaría no sólo a evitar ir a las urnas en invierno, sino también a que un mayor porcentaje de la población se encuentre vacunada para entonces. En el costado político, el Gobierno aspira a poder mostrar una mejora en la economía y también -si las vacunas no siguen demorándose- en la gestión sanitaria, que creen que impactaría en las urnas.

Puja de poder

En este marco, La Opinión consultó a dirigentes locales de diferentes fuerzas políticas para conocer cuál es su opinión al respecto. La concejal del Frente de Todos, Mónica Estévez, comentó: “La suspensión de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como una medida excepcional para estas elecciones intermedias es una potestad del Congreso Nacional. Como corresponde a la Ley ya hemos recibido el cronograma electoral para realizarlas.

Sin duda, el pedido de suspensión por única vez plasmado en principio por los gobernadores atiende a la situación sanitaria y económica. En medio de un plan de vacunación masiva y de llevar adelante proyectos que apunten a la reactivación económica, desmotivan al electorado y a la propia dirigencia que, estimo, es consciente que eso es prioritario. Aunque no podemos engañarnos que existe una puja de poder desde cada espacio político”.

En este sentido, Estévez señaló que “en el marco de estos acuerdos será relevante la opinión de la dirigencia de la provincia de Buenos Aires ya que representa el porcentaje electoral más alto en la participación de las PASO. Por otro lado, en todos los partidos convergen distintas expresiones y voluntades. No es un tema que podamos resolver desde lo territorial, pero lo importante es que todas y todos los dirigentes sean representados en las listas con o sin pasos y que esta decisión surja de un acuerdo entre las fuerzas políticas. Si no es así, se quebrantaría la verdadera voluntad popular”.

En desacuerdo

Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio, Matías Cardini, también brindó su postura al respecto. Él señaló: “Estoy en desacuerdo con respecto a cualquier cambio en el calendario electoral a esta altura. Me parece que no le hace bien a la convivencia democrática el estar cambiando las reglas de juego de un día para otro. Pensemos que estamos en febrero y ya el calendario electoral está definido. A mí me parece que habrá que profundizar el tema de los protocolos para cuidar a la gente el día de la elección, me parece que los presidentes de mesa van a tener que recibir la capacitación al respecto y habrá que hacer filas afuera de las escuelas, entre otros aspectos. Habrá que pensarlo bien y para eso están los dirigentes”.

Seguidamente, el edil expuso: “En todo caso, con respecto a los costos que esta elección conlleva, el camino es trabajar en la boleta única de papel con lo cual hay un consenso en teoría absoluto, pero siempre aparece alguien que no lo quiere cambiar, no se sabe por qué ya que garantiza mucha más transparencia, evita el robo de boletas y, en cuanto al tema salud, es mucho mejor”. “Esa es mi opinión, estoy en desacuerdo con cambios en el calendario, con posponer o con suspender. En todo caso, esos cambios tienen que tener un consenso absoluto porque son cambios de reglamento, son las reglas de juego. Entonces, si todo el tiempo cambiamos las reglas de juego se puede dar lugar a diferentes especulaciones”.

Eliminación

Quien fue mucho más allá en su opinión fue el concejal del Frente Renovador, Jorge Jordán. Él expresó: “Nosotros hemos pedido que las PASO se eliminen teniendo en cuenta la situación económica de nuestro país, máxime ahora que está agravada por la pandemia, porque entendemos que cada partido debe solventar sus diferencias ideológicas por sí mismos. No es posible que la gente tenga que solventar los gastos de los partidos políticos que quieren dirimir sus diferencias en una interna. Es mucha la carga que tiene ya la población de impuestos como para seguir agregándole más”, dijo y, en el mismo sentido, indicó: “Nosotros creemos que es fundamental para nuestro país la instauración de la boleta única en la que todos los partidos políticos estén en una boleta y no como ocurre hoy en la que hay una importante cantidad de partidos cuyas boletas no llegan porque no tienen fiscales ni la estructura para hacerlo, entonces vemos que siempre se ve favorecido el partido político más grande y, lamentablemente, ni se discute este tema. Entonces, es fundamental que Argentina dé un salto hacia la calidad institucional y democrática con lo que hace a la instauración de este instrumento que, en otros países como Australia, hace 100 años que está la boleta única. Inclusive en la provincia de Santa Fe ya está instaurada”.

Por último, señaló: “Entonces ya es hora de terminar con la hipocresía de la fortaleza de la democracia que no conduce a nada porque en 37 años no hemos visto una diferencia beneficiosa gracias a las Primarias. Si queremos favorecer a un partido político chico, la boleta única es el mejor instrumento. Luego, cada expresión política que quiera tener internas porque no se acuerda una boleta en conjunto que pague su interna como se hizo siempre. Es hora de cambiar esto, Argentina está harta de gastos y despilfarro de dinero que debería ser invertido en otras prioridades como puede ser la salud, la educación, la vivienda o los servicios públicos”.