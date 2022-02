Pase sanitario: “Su ilegalidad y recursos frente a ello”

Transcripción de las notas enviadas a los Gerentes de los Bancos Provincia, Nación, Pampa, Credicoop, Patagonia, Galicia y BBVA (Sucursales T. Lauquen).

“T. Lauquen, 31 de enero de 2022.

La presente nota refiere a la implementación del pase sanitario en la institución a su cargo.

El pasado 19 de enero fue difundida una nota en el diario local “La Opinión” con los fundamentos legales que se oponen a dicha implementación. Adjuntamos a este petitorio una fotocopia de la mencionada publicación.

Allí se señala, y en esta nota reiteramos, que todo ciudadano argentino tiene DERECHO de ejercer la opción en cuanto a la inoculación o no de fármacos y que además dicha circunstancia se encuentra protegida por la ley Nacional 25.326 y que se trata de un dato sensible y confidencial que nadie tiene facultad en exigir su exhibición pública sin consentimiento del afectado (además de los principios esenciales prescriptos en los arts. 58 y 59 del Cód. Civil y Comercial de la República Argentina).

Pretender el “pase sanitario” como requisito de ingreso a la Administración Pública y/o a cualquier otra entidad que preste un servicio público, impide y coarta ilegítimamente el ejercicio de los derechos civiles necesarios para realizar cualquier trámite administrativo de la vida cívica de los ciudadanos.

Por otro lado, advertimos que la institución a su cargo no brinda PÚBLICAMENTE un camino o vía alternativa y proporcional para poder llevar a cabo los trámites que nos resulten necesarios. Es decir, que quienes no se encuentran sujetos a la condición unilateral e ilegítimamente impuesta (pase sanitario) no solo no pueden ingresar a la institución, sino que –además- quedan abierta y públicamente en situación de ABANDONO.

Esta situación no es prudente ni ajusta a derecho. Por ello, el interrogante que nos planteamos es el siguiente: ¿Mortificar a un cliente con la descabellada y discriminatoria exigencia de mostrar una situación personal de salud, impedir su ingreso y dejar en situación de abandono, supone que se encuentra amparado por alguna disposición jurídica? Es innecesario mencionar una respuesta explícita, ya que entendemos que cualquier persona sensata la obtiene sin ningún tipo de esfuerzo en su pensamiento.

A ello, le mencionamos que la resolución que exige el pase sanitario en ningún momento exime al funcionario o institución involucrada a dejar de brindar el servicio que le competa. Interrumpir la prestación del servicio no se encuentra respaldado por norma alguna. Por eso, en mayo de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo lo siguiente en la causa: “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” Fallo N° 567:

” De todos modos, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea, por esa sola razón, constitucionalmente admisible”…

“La emergencia no crea el poder, ni aumenta el poder concedido, ni suprime, ni disminuye las restricciones impuestas sobre el poder concedido, o reservado […]’”

“Por otra parte, quien pretenda restringir el derecho, tiene la obligación de buscar primero los modos alternativos que puedan existir para evitar esa restricción pues, constituye una regla esencial del sistema, que cualquier limitación a los derechos fundamentales debe ponderar el criterio de la menor restricción posible a través del medio más idóneo disponible para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad perseguida (arg. art. 1713 Código Civil y Comercial de la Nación)”.

De los preceptos jurídicos citados en la nota antes publicada, resulta bien clara la responsabilidad de quienes AUTORIZAN y/o EJECUTAN (tanto FUNCIONARIOS como EMPLEADOS) disposiciones contrarias a derecho, máxime cuando las normas violentadas son de jerarquía constitucional. Cualquier FUNCIONARIO o EMPLEADO tiene la facultad de oponerse al cumplimiento o ejecución de disposiciones de esta índole, ya que simplemente juega su responsabilidad civil y penal de manera directa ( ver nuevamente las normas citadas en la nota adjunta, la cual aconsejamos su relectura ).

Por ello, llama poderosamente la atención que se exalte con orgullo (como algo muy loable) el hecho de “cumplir” el pedido del pase sanitario, que nos es más que una resolución administrativa del Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As., menospreciando los DERECHOS CONSTITUCIONALES y demás Leyes Nacionales afines a la cuestión. Cumplir una resolución de un ministerio provincial en detrimento de las normas fundamentales de la Nación y de la Provincia, deshonra abiertamente lo dispuesto en los arts. 19 y 31 de la C.N.

Impedir, mortificar, perturbar y abandonar a otros, mínimamente ocasiona un grave deterioro a la salud física, psicológica y espiritual de las personas (hechos por los cuales hay que responder jurídicamente – ver art. 1770 del Código Civil y Comercial de la República Argentina).

Por consiguiente, solicitamos de manera EXPLÍCITA y DIRECTA que desista de solicitar el pase sanitario como condición de ingreso a la entidad bancaria de referencia; pues caso contrario, adelantamos que pasadas 48 horas de recibida la presente nota, si aún se advierte el sostenimiento de la misma (y la inexistencia de una solución alternativa al efecto), los aquí firmantes nos haremos presentes en la institución (en cualquier horario hábil) con el acompañamiento de un Escribano Público a fin de labrar Acta Notarial sobre el obrar ilícito del banco y de la responsabilidad personal del empleado y/o superior que ejecuten este tipo de directivas contrarias a derecho.

Naturalmente, como tenemos certeza en los derechos que nos asisten y mantenemos firmes convicciones sobre la cuestión que nos ocupa, consecuentemente formularemos las denuncias por la comisión de los Delitos de Abandono de Personas, Coacción, Violación de Secretos y de la Privacidad, Estafa y Defraudaciones, y Malversación de Caudales Públicos (arts. 106, 149 bis 2do. Párrafo, 157 bis inc. 1ro. , 173 incs. 2do. Y 7mo., 262, 263 y 264 del Código Penal Argentino). Así mismo, reiteramos la responsabilidad civil directa de los empleados y funcionarios prevista en la última parte del art. 57 de la Constitución de la Pcia. de Bs. Aires, la prevista en el art. 1770 del Cód. C. y C., junto con la contemplada en el art. 1 de la ley nacional 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios (todo ello –reiteramos- por utilizar un criterio selectivo de ingreso basado en un supuesto o condición discriminatoria y antijurídica, impidiendo el libre ejercicio de los derechos cívicos y dejando en situación arbitraria de desamparo a los afectados de la misma).

Añadimos que actualmente la Municipalidad de Trenque Lauquen NO solicita el pase sanitario como condición de ingreso en ninguna de sus dependencias (situación de hecho constatada de manera personal y directa en el transcurso de estos días).

Anunciamos también que nos reservamos el derecho de hacer pública la emisión de la presente nota, como la eventual formulación de las denuncias que correspondan.

Y para finalizar, indicamos que recientemente (con fecha 28/12/2021) se cuenta con un precedente jurisprundencial a favor de la postura aquí alegada. Al efecto, ver Causa Federal “14002/2021. ACUÑA, LUCIANA c/ GOBIERNO NACIONAL – MINISTERIO DE SALUD Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986.” donde se ha dicho: “EXIMIR a la Sra. Acuña, Luciana de exhibir y/o portar la acreditación y/o el denominado PASE SANITARIO impuesto por la Disposición Nacional Nro. 1198/2021 y por la Resolución Ministerial Conjunta Nº 460/2021 del Gobierno de la Provincia de Bs. As.”.

Ver también lo recientemente anunciado en Bahía Blanca bajo el título. “Coronavirus: una ciudad bonaerense se rebela y vota en contra del pase sanitario” https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-ciudad-bonaerense-rebela-vota-pase-sanitario_0_IyzRTaFeoC.html?s=08

Sin otro particular, saludamos a ud. con consideración.

