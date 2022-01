Pase Sanitario: “La gente está dispuesta a colaborar”

La aplicación del Pase Sanitario en algunos comercios e instituciones tuvo sus controversias en Trenque Lauquen y en todas las ciudades en las cuales se implementó. No obstante, con el correr de los días, la mayoría de las personas aceptó este requisito y comenzó a presentar sin inconvenientes su credencial, aplicación o certificado que demuestre su esquema completo de vacunación contra el Covid-19.

Así lo han confirmado a La Opinión representantes de diferentes espacios de la ciudad de los más diversos rubros quienes, para cuidar a su público y no correr riesgos de propagar el virus, no dudaron en solicitar el Pase Sanitario a todo aquél que quiera ingresar a su lugar de trabajo. De esta manera, se busca resguardar la salud de todos quienes conviven, por un tiempo determinado, en un mismo espacio.

Controversia

“Debo haber sido el primero que lo implementó en Trenque Lauquen cuando leí la noticia de que en Provincia se iba a implementar a partir del 1° de enero. Yo me anticipé a la jugada y lo comencé a pedir a mediados de diciembre”, contó a este medio Héctor López, propietario del bar S&S.

En este sentido, comentó: “Al principio (solicitar el Pase Sanitario) generó una gran controversia, sobre todo en las redes sociales donde los antivacunas son más agresivos que la gente pro vacunas. Me tildaron de anticonstitucional, me dijeron que eso no era derecho de admisión. No obstante, yo me mantuve en mi tesitura. Los primeros fines de semana se notó que mucha gente no entró porque no tenía descargada la aplicación o no tenía las vacunas aplicadas. Hoy yo lo sigo pidiendo, me ha bajado el trabajo y soy consciente de que pedir el Pase conspira contra mis intereses, pero principalmente pienso que si todos nos cuidamos no nos van a cerrar. Tengo un poco de temor de que nos vuelvan a cerrar otra vez, somos el rubro más complicado en ese sentido. Por lo menos, los que van al bar ahora ya saben que lo tienen que presentar y no hay ningún problema”, afirmó.

Predisposición

Con estos mismos términos coincidió la vecina Roxana Campos, titular de un conocido salón de eventos local. “En mi local todos presentan el Pase Sanitario. La gente está dispuesta a colaborar y que la cuiden. En las cenas muy pocas veces pasó que se presentó una o dos personas sin vacunas. Puede ocurrir que, para algún evento, como me está pasando ahora, no todos los invitados están vacunados, entonces no puedo hacerlo porque entramos nosotros en riesgo y mi salón iría en contra de las medidas que nos piden respetar”, dijo antes de agregar que “en ese caso, ofrecí reprogramar el evento y quienes no estaban vacunados fueron los primeros predispuestos para presentarse a vacunar porque sabían que no iban a poder ingresar a ningún lado. En general, a mí la gente me responde muy bien y lo entiende”.

Voluntad

Por su parte, Mariano Luzzi, titular de un conocido gimnasio local, también destacó la buena voluntad del público que elige su lugar de trabajo para realizar actividad física. “Los asistentes a mi gimnasio vienen solos a mostrar el Pase Sanitario. Y como yo no tengo un público como puede tenerlo un Banco o un supermercado el cual va cambiando y recambiando constantemente y tengo más o menos un público establecido y permanente, ya vienen solos con el celular y la aplicación que certifica que tienen las dos dosis puestas, otros tienen las tres, así que no hay inconvenientes para nada. Los alumnos mismos ya vienen con el esquema completo. Puedo afirmar que el 100% de quienes asisten a mi gimnasio ya está vacunado. La verdad, en ese sentido está todo muy calmo y todos muestran la mejor voluntad de que sea un trámite rápido”, señaló.

En contra

Aunque hay que decir que hay otro número de personas que muestran una postura diferente, solicitando además que se habilite el ingreso a ciertos espacios sin el Pase.

En ese marco, un grupo de más de cien vecinos hizo público recientemente un comunicado donde señalan entre otras cosas que “el hecho de que se pretenda que los ciudadanos hagamos público un estado personal de salud y consecuentemente exhibir un carnet de vacunación como requisito de ingreso a ciertos establecimientos públicos o privados, resulta a todas luces opuesto a la Ley (clasificación sustentada en hechos arbitrariamente discriminatorios)”. Así anunciaron interpelar al cese de manera inmediata de estas solicitudes, caso contrario podrían “formular las denuncias correspondientes”.