Parte de la oposición insiste en pedirle a Silvina Batakis cambios en el rumbo económico

Referentes de la oposición insistieron en reclamarle a la designada ministra de Economía, Silvina Batakis, un cambio en el rumbo económico, limitar la emisión monetaria y aplicar medidas para lograr un equilibrio en materia fiscal.

El diputado nacional Ricardo López Murphy, al hablar por CNN Radio, dijo que habrá que ver “qué hace la ministra con el descalabro fiscal y monetario”, como así también “con la deuda interna y externa”, y “los subsidios”.

El economista de origen radical expresó asimismo que es necesario que la nueva funcionaria se aboque a la confección “del presupuesto del año 2022 y del 2023” y a lidiar con “la política cambiaria”.

“El cepo a las importaciones no puede seguir a costa a todos nosotros”, reflexionó López Murphy y dijo que entre los desafíos de la funcionaria está ver cómo soluciona “una mega inflación y una parálisis de crecimiento”.

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert expresó en diálogo con Radio Rivadavia que Batakis “está muy lejos de lo que la Argentina necesita“.

“No están haciendo nada para que el autito no choque. Van a radicalizar. No veo ningún sentido común en Batakis ni en Cristina” Fernández, concluyó el legislador.

En tanto, el diputado nacional del PRO Omar de Marchi, vicepresidente de la Cámara baja, opinó en declaraciones formuladas a la radio FM Milenium que “la Argentina necesita transformaciones profundas para funcionar” y consideró que “el país es inviable en este esquema”.

En este sentido, pidió reducir el déficit fiscal al sostener que “si no ordenás rápidamente lo que gastás en función de lo que ganás, nada es posible”, y argumentó que “esta mujer (por Batakis) no solo no garantiza eso, sino que le va a dar más turbulencia a la ya turbulenta economía actual”.

Asimismo, el diputado nacional Julio Cobos analizó por FM Delta que “el ministro de Economía tiene que tener peso político para generar certidumbre y buenas expectativas” y consideró que Batakis “no es una figura con peso político”. (Télam)