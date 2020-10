Paritarias salariales: docentes, optimistas tras el acuerdo con estatales

Los docentes bonaerenses advierten que las negociaciones salariales “se están encaminando” y el Gobierno provincial podría cerrar otro frente paritario en las próximas horas tras el acuerdo logrado ayer con los estatales de la administración central (ley 10.430).

El titular de Udocba, Miguel Díaz, sostuvo que “en la primera reunión (cuando se reabrió la paritaria) se nos dijo que no había un peso” y sostuvo que ahora “hay una mejor predisposición del Gobierno que hace 15 días atrás”.

El sindicalista, entrevistado por FM Provincia, señaló que el encuentro paritario sería el jueves, y se esperanzó en que el Ejecutivo ponga sobre la mesa una oferta de un “tenor” equivalente a la acordada ayer con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central.

“Hay una mejor predisposición y eso mejora la visión de todos. Esperemos que ronde similar a nuestras pretensiones”, deseó. Y especificó: “Nosotros no queremos perder salario y mantener el sueldo inicial de marzo y creemos que la Provincia puede hacer un esfuerzo mayor”.

En tanto, otra fuente sindical consultada por DIB también se mostró optimista sobre el diálogo que vienen llevando adelante las partes y adelantó que la fecha de reunión se confirmaría entre hoy y mañana.

La semana pasada, los maestros rechazaron una propuesta de incremento retroactiva a septiembre de alrededor del 4,6% (el equivalente a la inflación de julio y agosto) y una suba del 30% en las asignaciones familiares y volver a discutir en diciembre un nuevo aumento para el último tramo del año.

Esa oferta no fue vista con malos ojos por los gremios, pero advirtieron que con la misma no cerraban el año. “La idea es que nos garanticen no perder contra la inflación el último trimestre”, le explicaron voceros de un gremio a esta agencia. (DIB) MT