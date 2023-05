Para Rossi, “si no se logra una fórmula de síntesis en el Frente de Todos, habrá PASO”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró este sábado que el escenario electoral interno del Frente de Todos (FdT) “no tiene su configuración definitiva”, a menos de 50 días del cierre de listas. Así, el exministro de Defensa kircherista sostuvo que si la dinámica interna termina generando una fórmula que congregue la voluntad mayoritaria de la coalición oficialista “habrá una fórmula de síntesis”, pero si eso no ocurre “habrá PASO”, es decir primarias abiertas obligatorias para elegir el candidato presidencial.

“El escenario electoral interno no tiene su configuración definitiva, si la dinámica termina generando una fórmula de síntesis que congregue la voluntad mayoritaria del Frente de Todos habrá formula de síntesis, si no la hay habrá PASO”, aseveró el funcionario esta mañana en declaraciones para Radio Con Vos.

Rossi, por otra parte, mostró su desacuerdo con que un grupo de dirigentes “intenten sinterizar en un candidato que no sintetiza y eviten las PASO”. “Quien puede llegar a sintetizar es Cristina Fernández de Kirchner, pero ella ha dicho que no será candidata, me muevo con esa hipótesis”, expresó, pero aclaró que “si ella compite nadie va a competir en su contra”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que no está tomada una decisión final respecto a su propia precandidatura a presidente: “Tomaré una decisión definitiva después del Congreso partidario, el 16 de mayo. Mi criterio tiene que ver con visualizar si mi precandidatura genera algún tipo de expectativa en la sociedad y en el Frente”, indicó.

“Hay que contar la verdad”

Sobre las propuestas electorales del espacio, Rossi indicó que “hay que contarle la verdad a los argentinos” y hay que decirles “lo que se hizo bien y lo que falta”. Añadió: “Los opositores tienen responsabilidad de gestión durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que la asuman ellos también”.

Por otra parte, reiteró su propuesta de crear un código de convivencia para el Frente de Todos, de cara a las PASO: “Sin descalificaciones, sin chicanas, con argumentos y propuestas que conviertan a las PASO en un elemento virtuoso y luego todos nos encolumnemos detrás del candidato que gana”. (DIB)