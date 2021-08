Para la Rural las pérdidas rondaron los US$ 1.000 millones

A horas que venza el plazo inicial en el cepo dispuesto por el Gobierno sobre las exportaciones de carne, la Sociedad Rural Argentina indicó que esa herramienta provocó pérdidas por más de U$S 1.000 millones a la cadena de comercialización.

El Instituto de Estudios Económicos de esa entidad analizó las distintas variables que influyeron desde que el 15 de abril el Gobierno puso en marcha una serie de medidas para intervenir en el mercado ganadero. Según ese trabajo, la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por U$S 1.084 millones, cifra que representa más de U$S 8 millones por día de intervención.

“En 135 días de estas políticas, todos perdimos”, lamentó la Rural, que puntualizó que dentro de los eslabones de la cadena, los productores asumieron el monto más grande, con U$S 411 millones, mientras que en los frigoríficos las pérdidas alcanzaron los U$S165 millones.

Respecto de la caída de la actividad ganadera entre abril y agosto de 2021, aquellos U$S 411 millones se desagregan en: el menor valor real de la hacienda vendida durante el período, que sumó U$S 202 millones; con el mantenimiento de los animales en stock se sumaron mayores costos de alimentación, sanidad y cuidado, por un subtotal de U$S 80 millones; el costo financiero por mantener esos animales en stock otros U$S 92 millones y las pérdidas por menor calidad y mortandad alcanzaron los U$S 37 millones, por la prolongación del ciclo planificado.

Por su parte, las industrias frigoríficas perdieron ingresos por causa de la mala integración de la media res, generada por la prohibición de exportaciones de siete cortes y el acuerdo de cantidades y precios llevado adelante entre la industria y el Gobierno: entre ambos sumaron una merma de U$S 165 millones, puntualizó la Sociedad Rural. Y añadió que los trabajadores dejaron de ganar U$S 59 millones atribuibles a los cambios de turnos y menos horas extras.

La entidad agropecuaria señaló además que con relación a las pérdidas generadas por la postergación de las ventas del período, las actividades conexas de la cadena -tales como matanza de animales, comercios mayorista, servicios empresariales y profesionales, bancos y servicios agropecuarios y comercio minorista- se dejaron de generar ingresos por U$S209 millones.

El monto de las exportaciones no realizadas en este período por el cierre parcial o total llegaron a los U$S 240 millones, “además de la mala imagen del producto generada por la falta de cumplimiento de acuerdos comerciales”, advirtió el informe. (DIB) FD