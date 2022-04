Para Bullrich el planteo de JxC de rechazar a Milei “no es una buena estrategia”

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó este jueves la decisión de Juntos por el Cambio (JxC) de descartar la incorporación de Javier Milei a este espacio político. La Mesa Nacional de la coalición criticó duramente al diputado de La Libertad Avanza, a quien acusó de “buscar el quiebre” de JxC, y Bullrich afirmó este jueves de que ese planteo “fue un poco apresurado”.

“Hay temas que hay que debatirlos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente en los partidos. Yo llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el ‘no’ sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio”, criticó la dirigente.

En diálogo con radio Continental, Bullrich también sostuvo: “Me parece que fue un poco apresurado y tenemos que ser más conscientes de pensar más en la construcción que en cerrar las puertas de Juntos por el cambio”.

“Yo ayer a la noche se lo dije a los secretarios de los partidos pero había sentido que esto había sido muy apresurado, sin discusiones previas. No me parece que haya sido una buena metodología arrancar por los ‘no’”, enfatizó la exfuncionaria.

“Buenas prácticas”

Ayer, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio aprobó “el manual de buenas prácticas”, en el que se afirmó que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”, como una forma de cerrarle las puertas a un acuerdo con Javier Milei, a quien criticaron duramente: “Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

Bullrich fue enfática en cuestionar la manera en la que se definió el comunicado de ayer y se puso a ella como ejemplo de haber sido afectada por el espacio que representa. “La metodología de tomas de decisiones de Juntos por el Cambio tiene que ser con más niveles de consulta, tienen que estar los temas en el temario previamente y no se puede tomar una decisión de esta envergadura con un debate de hora y media sin haber consultado un montón de estamentos de JxC. Las decisiones tienen que ser más abiertas y más democráticas, no impulsivas. Si yo, presidenta del Pro, no estaba en la reunión y se toma una decisión de esta envergadura cuando el Pro no había discutido su posición”.

Anoche, tras conocerse el comunicado de JxC, Milei replicó con dureza desde sus redes sociales: “Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”.

Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Si invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas. https://t.co/5J3Xb3AYYe — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2022

“No cerraría ninguna puerta”

La figura de Milei enfrenta a dos sectores bien diferenciados de JxC: el ala “moderada”, donde se inscriben la UCR y la Coalición Cívica, y el sector más duro que representan el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, que en más de una oportunidad se mostraron interesados en avanzar en un entendimiento con el dirigente liberal.

Bullrich viene hablando sobre el tema desde el año pasado. Ya en diciembre, afirmó a TN: “Yo no cerraría ninguna puerta”. Y agregó que “el tiempo y las circunstancias del país pueden hacer que gente que hoy está en distintas coaliciones mañana pueda estar más cerca”.

Antes que la exministra también se había expresado Macri: “Ojalá (Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza) podamos confluir en una propuesta única en 2023, que ellos se sientan cómodos como para participar”, dijo a La Nación+. (DIB)