Pamela Rivadeneira: una bióloga trenquelauquense en una expedición para buscar nuevas especies

La bióloga trenquelauquense Pamela Rivadeneira volvió esta semana desde Noruega a Mar del Plata, donde reside actualmente, luego de una expedición de 21 días en barco por el Ártico que compartió con científicos de distintas partes del mundo abocada a la búsqueda de nuevas especies marítimas.

En diálogo con La Opinión, la profesional que estudió y obtuvo un doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es becaria postdoctoral del Conicet, se refirió a los resultados de la Expedición a las Profundidades del Ártico y la continuidad del denominado proyecto Ocean Census, por el que se llevó adelante este viaje y que seguirá su desarrollo durante los siguientes meses.

Beca postdoctoral

Pamela tiene 38 años. Hizo la primaria en la Escuela 2, y cursó el siguiente ciclo educativo en la Secundaria 2 (el ex Comercial).

Luego se fue a vivir a Buenos Aires, para estudiar en la UBA. Trabajó en el Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Plataforma y Mar Profundo-Malacología del Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Hizo un doctorado con un trabajo en el Cañón Submarino de Mar del Plata. Se especializó en estrellas de mar de aguas profundas de Argentina.

En 2020 reportó, junto con Mariano Martínez, Pablo Penchaszadeh y Martín Brogger, la descripción de un género desconocido de estrellas de mar que habitan el Océano Atlántico. Lo llamaron Bernasconiaster como un homenaje a Irene Bernasconi, quien fue la primera mujer en liderar una expedición científica a la Antártida, en 1968.

Actualmente Pamela reside en Mar del Plata, y trabaja en una beca postdoctoral, en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, beca que, a priori, culminaría a mediados de este año.

En el marco de esta beca postdoctoral la científica forma parte de un proyecto enfocado en la restauración y conservación de pastizales dentro de una reserva ubicada en Sierra de los Padres. Allí se trabaja imitado condiciones totalmente naturales de desarrollo de los pastizales. Se estudia cómo afecta la fijación del carbono en el suelo, la capacidad y las posibilidades para optimizar su captura para luego ser almacenado. “La meta es restaurar el ambiente nativo”, explica, añadiendo que esto tiene muchos beneficios, como “una mejora en la calidad del suelo”, ya que se puede recuperar riqueza en materia orgánica, destacándose que el suelo es la base de un ecosistema. En un suelo degradado no es posible tener organismos que mejoren la calidad de este, por lo que no va a haber vegetación y entonces no habrá animales asociados a ella.

Ocean Census

Pero la vida del científico está llena de proyectos e iniciativas que van surgiendo, y Pamela tuvo una oportunidad muy interesante.

Se había lanzado una convocatoria a profesionales para realizar una expedición en aguas profundas del Ártico. Se postuló y fue seleccionada.

A principios de mayo viajó a Tromsø, una localidad de Noruega, y al día siguiente a su arribo ya estaba embarcada en el buque de investigación RV Kronprins Haakon para completar la expedición en el marco del proyecto Ocean Census, una alianza global para descubrir y proteger la vida oceánica, cuya gestión, gobernanza y financiación básica corren a cargo de los socios fundadores, The Nippon Foundation y Nekton.

La expedición se compuso con unos 30 participantes, de los cuales unos 20, entre ellos Pamela, pertenecían al proyecto científico para buscar nuevas especies. Dicho grupo reunió a profesionales de distintas partes del mundo, entre especialistas de corales, equinodermos (como la profesional trenquelauquense), especialistas en ciertos tipos de crustáceos, en zooplancton, fitoplancton, y otras especies marinas, geólogos, oceanógrafos y demás académicos.

El objetivo de Ocean Census es el descubrimiento de nuevas especies, y el análisis de su entorno, alimentación, interacción con otros organismos y demás características.

La rutina de trabajo en la expedición conllevaba, por la mañana bajar un vehículo operado remotamente, el ROV, y una vez que llegaba al fondo, comenzaba a explorar. Con un sistema de turnos, los científicos compartían la cabina con los pilotos del ROV y se tomaba registro del lugar, a la vez que se decidía qué muestras se tomaban. Después de unas 8 horas, el ROV subía con muestras para ser procesadas.

En este marco, con las exploraciones se llegó a casi 3.800 metros de profundidad.

Resultados

El trabajo de la Dra. Rivadeneira se centró en los equinodermos: estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar y lirios de mar.

Y respecto a los resultados de la expedición, la bióloga le comentó a La Opinión que un especialista en un tipo de gusano vio una especie nueva, del tipo denominado Nematode. También se obtuvieron nuevos registros para la zona, es decir se encontraron especies ya conocidas, pero que no estaban reportadas para esos lugares. Y posiblemente en octubre, cuando se las estudie en detalle aparezcan más cosas nuevas.

Mientras que sobre su campo señaló: “Respecto a las estrellas de mar, lo que salió en su mayoría son cosas ya conocidas, aunque hay una especie que no se sabe inicialmente si está reportada o no. La función arriba del barco era poder determinar rápidamente si se trataba de algo conocido o no, llegando al menor nivel taxonómico posible. Sin embargo, esto generalmente lleva tiempo, que allí no teníamos por la dinámica del trabajo, y es por eso que está la instancia de un workshop en octubre”.

Ahora se seguirá trabajando, estudiando características de las especies analizadas, y comparándolas con las descripciones originales de las mismas, si es que no son nuevas. Porque, además de especies nuevas, se pueden encontrar características desconocidas de especies ya registradas.

Existe así la posibilidad de un regreso al país escandinavo en octubre, pues en ese mes se espera concretar un workshop en la Universidad de Tromsø para estudiar las muestras obtenidas y asignarles la especie correspondiente o determinar una nueva, si es el caso. Y a su vez hay planeadas otras expediciones futuras, ya que la idea es hacer algo similar en distintas partes del mundo.

Una iniciativa por demás de interesante, que cuenta con la participación de una profesional trenquelauquense.