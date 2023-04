Pamela Araneo tuvo su día de gloria

Ayer por la mañana se corrió una nueva edición del Maratón Internacional A Pampa Traviesa que este año no solo contó con récord de competidores sino también con 5 millones de pesos en premios. La Opinión había adelantado que las atletas de la ciudad llegaban a esta cita como grandes candidatas, y las “chicas” no defraudaron. Pamela Araneo, en su segundo maratón, hablamos de la mayor distancia de 42 kilómetros, se quedó con un meritorio segundo puesto logrando, además, bajar las 3 horas de carrera. En los 21 kilómetros, la distancia del medio maratón, allí también nuestras atletas brindaron un gran espectáculo, con un tercer puesto para Andrea Changazzo, siendo cuarta Paola Griffa y quinta Natalia Velázquez. En los 10 kilómetros, el segundo lugar de Julieta Cimadamore y en caballeros, el quinto puesto de Marcos Gómez Kistner en la distancia de los 10.000 metros. Ampliaremos con los resultados oficiales de una carrera que contó con un centenar de atletas de la ciudad.

Ganadores

Fue la neuquina Karina Natalia Fuentealba la que se adjudicó por segundo año consecutivo el Maratón A Pampa Traviesa con un crono superior al año pasado, donde ganó con 2h47:32. Ahora triunfó con un tiempo de 2h51:10. Al finalizar afirmó que ¨para mi es una fiesta correr en Santa Rosa. Es la segunda vez que la ganó y se la dedico a toda mi familia y a quienes me apoyan para poder entrenar¨ dijo a los medios pampeanos. En segundo lugar arribó a la meta la trenquelauquense Pamela Araneo con un crono de 2h55:54. Araneo se mostró más que satisfecha y le explicó a La Opinión que debió “correr siempre viendo los parciales, porque en la segunda vuelta me quedé sola. No puedo creer la carrera que hice. Y es recién mi segundo maratón”. En caballeros el triunfo se lo llevó Pedro Luis Gómez. Aquí se vio realziar una gran carrera al local “Juani” Giménez, bajando también las 3 horas de carrera.

Por su parte, en los 21 kilómetros, Ignacio Erario cubrió la distancia en 1h02:43, mejor marca nacional del año y nuevo récord de A Pampa Traviesa. Mientras que, en damas, Rosa Godoy cubrió la misma distancia en 1h16.04. Erario fue escoltado en el podio por Eulalio Muñoz y Joaquín Arbe; mientras a Godoy la escoltaron Luján Urrutia y Andrea Changazzo. En contacto con La Opinión, Changazzo, que tiene en su historial un triunfo en los 42 kilómetros, se mostró muy contenta con el tercer puesto ya que por problemas personales no había podido entrenar de la mejor manera.