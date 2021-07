Pablo Silvani deja la Secretaría de Gestión y Administración Pública del Municipio para regresar a la actividad privada

En cuanto a su futuro, Silvani dijo no tener una proyección o aspiración política y además señaló que a partir de ahora va “a poder mirar un poquito más desde afuera y ayudar en lo que se pueda”.

El secretario de Gestión y Administración Pública del Municipio, Pablo Silvani, anunció ayer su alejamiento del cargo después de seis años de formar parte del equipo de gobierno del intendente Miguel Fernández, aunque se hará efectivo en los próximos días después de atravesar un período de transición para reorganizar las tareas en las distintas áreas que tiene a cargo.

“Es una situación que vengo analizando desde hace tiempo, yo soy muy estructurado y de planificar, pero se me apuraron determinados tiempos y el lunes estuve hablando con el Intendente Fernández, a quien le planteé la problemática mía en la parte privada y le dije que no quería que esa situación le trajera consecuencias a la gestión”, comentó el Contador.

Silvani agregó: “El martes nos juntamos los Secretarios (Alfredo Zambiasio y Gustavo Marchabalo) con el Intendente, analizamos todas las situaciones y voy a hacer una transición, pero voy a dejar la gestión”, para reconocer que la decisión le genera “sensaciones encontradas”.

Gestión

“La gestión pública es linda, cuando me incorporé en el año 2015, a partir de un gesto del Intendente hacia mí, empecé a querer la gestión y armamos un hermoso equipo; después en el 2019 renovamos y empezamos a trabajar en forma distinta y muy bien porque los tres Secretarios trabajamos en conjunto y estamos al tanto de todo lo que pasa en el Municipio” dijo.

Asimismo recordó que durante la primera etapa de gestión le tocó la Secretaría de Hacienda, a excepción del primer año en el que fue Contador, y después se creó la Secretaría de Gestión y Planificación con el objetivo de profesionalizar la actividad y buscar el material humano dentro del Municipio.

En este sentido consideró que el Municipio cuenta con “un plantel de gente muy valiosa”. “Y nosotros tenemos que darle todo el apoyo desde las Secretarías para que vayan creciendo, porque hay personas que hace mucho tiempo que están trabajando y es la gente que va a quedar y hace grande al Municipio; nosotros los funcionarios estamos un tiempo porque no podemos perpetuarnos en estos cargos y por eso mismo tenemos que seguir con la parte privada para que no sea una dependencia del ingreso municipal” remarcó.

Al respecto señaló además: “Hice un esfuerzo muy grande durante estos seis años, manteniendo lo privado pero con prioridad absoluta del Municipio, lo que me ha llevado a un desgaste de la parte privada, cierta desatención, y llega un momento que se prenden las alarmas que me hacen tomar la decisión de volver a lo privado, que es el sostén que he tenido durante 20 años y que va a ser para adelante”.

Acerca de su paso por la gestión pública dijo: “Me encantó, trabajar con el Intendente, es fácil y muy difícil también; es fácil porque estudia muchísimo y es difícil porque sabe de todos los temas y te pone presión hasta en los temas específicos de uno”.

Futuro

En cuanto a su futuro, Silvani dijo no tener una proyección o aspiración política y además señaló que a partir de ahora va “a poder mirar un poquito más desde afuera y ayudar en lo que se pueda”.

En este marco dijo: “Es una decisión personal, dolorosa porque uno deja seis años, pero me llevo muchos amigos, a alguien le puedo haber caído antipático por alguna decisión que he tomado pero uno cuando tiene un cargo tiene que tomar decisiones, siempre traté de ser fiel a eso y de ser respetuoso de las personas”.

“A nivel personal me llevo un balance positivo, el resto no me corresponde a mi juzgarlo”, sostuvo Silvani, quien reiteró que ahora viene una transición de 20 días o un mes, plazo durante el cual se trabajará para readecuar las distintas áreas de la Secretaría.