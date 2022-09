Pablo Aguirre asumirá como concejal

Pablo Aguirre será quien asuma en el HCD, en reemplazo de Alicia Ramudo, dentro del bloque de Juntos.

En diálogo con La Opinión, el joven de 31 años, hoy presidente de la Juventud Radical de Trenque Lauquen, se mostró expectante con esta nueva etapa que se inicia en su carrera política. “Las expectativas son enormes. Llego con muchas ganas de aportar, desde mi lugar, la visión de los jóvenes, que son quienes me eligieron el año pasado para integrar la lista y depositaron en mí su confianza”, comentó.

Seguidamente, añadió: “El bloque de Juntos está trabajando muy bien, acompañando la gestión municipal desde el recinto. Seguí todas las sesiones de forma virtual y hasta presencial, e incluso me tocó jurar y asistir a una suplencia. Fue un muy lindo momento que por suerte ahora me tocará vivirlo día a día. Tengo el orgullo de pertenecer a la Juventud Radical, una escuela de formación política y social reconocida no sólo en el distrito sino en toda la provincia. Quiero reflejar en mi trabajo sus intereses, sus ideas, sus aportes, sus ganas, ya que aun y en estos tiempos, la política sigue siendo el verdadero lugar donde ocurren las transformaciones de fondo”.