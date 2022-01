Otra interesante propuesta para las noches del verano

Tras un par de semanas con inscripciones abiertas, en la noche de hoy comenzará a jugarse una nueva edición del Torneo Comercial de Básquet que se disputará en la cancha del Foot Ball Club Argentino.

En total serán seis equipos, algunos de ellos sin nombre oficial y a la espera del apoyo del algún comercio local y se disputarán dos partidos por noche, los días lunes, miércoles y viernes. Los equipos están conformados por jugadores amateurs y varios de los equipos de primera división de la ciudad. Serán ocho fechas, dando paso luego a los cuartos de final, la semifinal y la final pautada para el 7 de febrero.

Fixture

Con respecto al fixture oficial, en la noche de hoy el certamen comenzará con los partidos a las 20 y 21.30 horas. En primer turno el duelo entre Electroingeniería y Equipo N°6 y luego, Equipo N°2 ante Agroyunta.

El lunes, la segunda fecha: Equipo N°3 vs. Equipo N°4 y Equipo N°2 vs. Equipo N°6. La tercera fecha, el miércoles: Electroingeniería vs. Agroyunta y Equipo N°3 vs. Equipo N°6. La fecha cuatro, el próximo viernes: Equipo N°2 vs. Equipo N°4 y Electroingeniería vs. Equipo N°3.

Los partidos seguirán de esta manera: quinta fecha (24/1): Equipo N°2 vs. Equipo N°3 y Agroyunta vs. Equipo N°6. Sexta fecha (25/1): Equipo N°3 vs Agroyunta y Equipo N°4 vs. Electroingeniería. Séptima fecha (28/1): Agroyunta vs. Equipo N°4 y Electroingeniería vs. Equipo N°2 y octava fecha (31/1): Equipo N°6 vs. Equipo N°4.

Los dos mejores equipos avanzarán directamente a la semifinal, en tanto que tercero, cuarto, quinto y sexto, jugarán los cuartos, buscando su pasaje a las semis.