Opositores dicen que apoyarán el acuerdo con el FMI en el Congreso

Tras el principio de acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda argentina con ese organismo, referentes de la oposición salieron hoy a asegurar que no pondrán trabas para que el entendimiento, que debería formalizarse antes de marzo, sea aprobado en el Congreso.

Una de las que habló fue la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, quien aseguró que Juntos por el Cambio (JXC) “no va a negar” el financiamiento que el Gobierno necesita para cumplir el acuerdo firmado.

En una entrevista radial, Bullrich sostuvo que “hay una confusión respecto a qué vota en Congreso” en el tema. En ese sentido, dijo que el Parlamento “no vota el acuerdo (con el FMI), sino que “vota el financiamiento” para el mismo, aunque en la práctica los efectos de esa votación son equivalentes.

Mientras, aclaró, “el acuerdo lo tiene que cumplir el Gobierno” “Negar el financiamiento, Juntos por el Cambio no lo va a negar” dejó en claro entonces.

Por su parte, el diputado nacional Ricardo López Murphy aseguró que “la oposición no va a ponerle obstáculos al Gobierno” en esta cuestión. “Vamos a dejar que (la gestión de Fernández) pueda resolver este tema tan complejo con los organismos multilaterales y el Club de París. Sería muy malo para la gobernabilidad que la oposición obstruyera ese esfuerzo”, indicó también en declaraciones radiales.

“Se le ha reclamado al Gobierno durante dos años por qué demoró tanto, generó tanto desasosiego, produjo tanta angustia, demoró muchas inversiones y cosas que la gente no sabía a qué atenerse. Creo que ese fue el gran costo, la demora de los dos años”, señaló el legislador.

Convencido López Murphy de que con este primer entendimiento en la negociación “al menos no estamos en un rumbo de colisión o de ir hacia el iceberg”, se refirió, sin embargo, a que aún se desconocen algunas cuestiones puntuales de ese pacto y contó que por eso el comunicado de JxC al respecto no fue extenso.

“Lo escueto del comunicado se explica por esto de que no hay información para evaluar”, expresó el diputado nacional, que manifestó en ese sentido: “Sería prematuro hacer un juicio hasta que conozcamos los detalles. Hasta este momento conocemos una suerte de hoja de ruta, no el plan de vuelo. Se necesitan conocer qué medidas se van a tomar, dónde se van a hacer las correcciones, cómo se converge a ese equilibrio, nada de eso sabemos”.

Bullrich, por su parte, señaló que el acuerdo anunciado el viernes: “Me parece importante en el sentido de que estábamos al borde del abismo”, opinó.

Consultada sobre por qué la gestión que ella integró tomó la deuda con el organismo internacional, habló de una “crisis política” y “movimiento devaluatorios” luego de las elecciones de 2017, y aseguró que “el Fondo es el que más barato financiaba a la Argentina” en ese momento.

“Si hubiéramos hecho los cambios (que quería su gestión) en los dos primeros años, no hubiéramos llegado al FMI”, sentenció sobre la deuda. Por otra parte, contó que “mañana me voy a Villa La Angostura a hablar con el expresidente (Mauricio) Macri, que me invitó a charlar”. (DIB)