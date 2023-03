Opiniones sobre las posibles candidaturas presidenciales de Macri y Cristina Fernández

Ante la falta de definiciones concretas, las posibles candidaturas a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, referentes de los dos espacios políticos más importantes del país, generan un sin fin de especulaciones. Y mas allá de que ya hay varios nombres que confirmaron sus intenciones de participar de la contienda por la presidencia, la campaña electoral de ambas fuerzas no termina de despegar a la espera de la decisión de las máximas figuras de cada espacio.

En este contexto, dirigentes locales de uno y otro espacio opinaron sobre esta situación y manifestaron sus preferencias en torno a candidaturas y otros menesteres vinculados al año electoral.

“La mejor candidata”

El presidente del bloque de concejales de Unidad Peronista, Pablo Larrosa, se refirió a la posible candidatura a la presidencia de la actual vicepresidenta de la Nación y señaló: “Tener a Cristina como candidata sería una fortaleza”.

Y además sostuvo que “a priori permitiría un arrastre electoral en todo ámbito”. “Se van a elegir presidente, gobernador, senadores, intendente, concejales y consejeros escolares, es una boleta larga y tenerla en un contexto como este sería muy bueno además de que creo que es la mejor candidata no solo del Frente de Todos, sino en general”, destacó.

“Competir electoralmente”

En tanto que la Dra. Mónica Estévez, dirigente del justicialismo local, refirió al fomento de una “proscripción” hacia la actual vicepresidente, que según sus palabras es fomentada por algunos candidatos de otros espacios políticos. Al respecto indicó: “Escuchaba el discurso del gobernador Morales (UCR/PRO) mandando a la casa a Cristina. (Podría decir tantas y tantas cosas de la trayectoria dictatorial de Morales). Pero yendo a sus declaraciones digo que podés adherir o no al accionar o pensamiento de Cristina, pero sin duda lo que dice Morales es fomentar su proscripción’”.

Y añadió: “Hay dirigentes que no se animan a competir electoralmente y prefieren destruir o anular a su adversario. Lo he vivido en carne propia cuando por dos veces nos impidieron competir. En la situación difícil que vivimos lo mejor que nos puede pasar es dejar que la ciudadanía elija libremente, sin proscripciones, sin manejos espurios políticos”.

Por ultimo destacó que “para fortalecer la democracia hay que profundizar la voluntad electoral”. “Debemos promover elecciones libres y democráticas. Los Pueblos, como decía el General, difícilmente se equivocan”, resaltó.

“Desde otro lugar”

Por su parte Matías Cardini, concejal del bloque de Juntos, opinó sobre las internas en dicho espacio y de la posible candidatura de Mauricio Macri a la presidencia. En primer lugar sostuvo: “Para mí el gobierno de Cambiemos liderado por Macri ha sido el mejor gobierno desde la vuelta de la democracia, especialmente por hacia dónde intentó encauzar el país y fundamentalmente porque completó su mandato teniendo todo el sindicalismo y peronismo en contra y agazapado”.

A esto añadió: “Dicho esto, y a título personal, creo que Mauricio Macri no debería ser candidato a presidente porque justamente me parece que ya tuvo sus cuatro años. Ya tuvo su oportunidad con aciertos y errores, pero me parece que ya es una figura con un desgaste importante. Y si bien tiene mucha experiencia, creo que la sociedad entiende que ya tuvo su tiempo. De todas maneras entiendo que para mucha gente todavía sea una figura como para volver a elegir, pero también creo que a Juntos por el Cambio no le sumaría que sea nuevamente candidato presidencial. Sí lo veo en algún otro cargo o candidatura, como puede ser senador por CABA, o aportando, pero desde otro lugar”.

Respecto a las internas dentro de Juntos y a los diferentes candidatos en danza, Cardini remarcó: “Para mí es interesante el mecanismo de las PASO para que la gente decida. Es algo superador de aquellas situaciones en las que algún iluminado/a con la lapicera arma la lista solo. Y considero enriquecedor que Juntos por el Cambio lleve más de un candidato a las PASO”.

Asimismo consideró que “estas internas tienen que ser llevadas adelante de manera responsable en cuanto a saber que lo más importante se juega en las elecciones generales y se necesita la unión de la coalición, y que ese es el valor más importante. Eso es lo que pide la gente, mantenerse unidos para vencer a este gobierno que por suerte le queda poco, y para el 10 de diciembre estar gobernando e intentando poner al país mirando en otra dirección”.

En cuanto a los candidatos en danza, Cardini sostuvo: “No tengo preferencias respecto a si son dos, tres o más candidatos, pero ojala que se llegue a las PASO de manera responsable y que la gente sea la que decida cuál será el mejor para enfrentar al kirchnerismo en octubre”.

Varios candidatos

Mientras que Carlos Bilbao, referente del PRO, se refirió a los varios posibles precandidatos, sobre todo de su espacio, que hay en la coalición Juntos y señaló: “Yo creo que en algún momento la cosas se va a alinear. Hoy hay, al igual que en la provincia de Buenos Aires, un montón de candidatos a nivel nacional. Por supuesto, Mauricio Macri es la figurita, pero también está Patricia Bullrich, está Rodríguez Larreta y está María Eugenia Vidal, y también hay un par de radicales. Yo creo que no van a ir cuatro o seis personas a una interna, creo que el PRO va a elegir a uno o dos para ir a una interna y probablemente el radicalismo a una persona sola para no dividir los votos”.

Respecto al posicionamiento de los posibles precandidatos, Bilbao indicó: “Quien menos imagen negativa tiene es Patricia Bullrich, seguida por Larreta y después, Macri, mientras que Vidal anda parecido con Larreta, pero Vidal creo que tiene menos chances de ir”.