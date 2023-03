Opiniones sobre el discurso del Presidente Alberto Fernández

El Presidente Alberto Fernández exigió el miércoles que la Justicia avance con la investigación del atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y apuntó fuerte contra la Corte Suprema, mientras que respondió a quienes le cuestionan su “moderación”. Inauguró en ese marco el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el edificio legislativo junto a la Vicepresidenta y con la nueva presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, quien reemplazó a Sergio Massa en ese puesto.

Y tras el acto inaugural dirigentes locales de distintos espacios políticos opinaron sobre el discurso del máximo mandatario del país.

Justicia e investidura

El referente de la agrupación La 12 de Abril y coordinador del CDR Trenque Lauquen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Lucas Castrillón, opinó acerca de las palabras de Alberto Fernández señalando: “A mi entender fue el mejor discurso de apertura de sesiones de sus cuatro años de gobierno”.

En este sentido remarcó que en un tramo de su alocución el Presidente “hizo referencia al funcionamiento de la Justicia y a la necesidad de una reforma de la misma”. “Y creemos que se trata de una de las cuestiones más importantes que se debe resolver para garantizar y fortalecer la democracia”, señaló el dirigente local, al tiempo que indicó que las palabras del Presidente en este sentido no fueron abstractas ya que que dio ejemplos concretos de lo que viene sucediendo en esta materia.

Por otra parte Castrillón cuestionó el comportamiento de parte de legisladores de la oposición en el recinto. “Los insultos y gritos de la oposición que se escucharon en el Congreso la verdad dejan mucho que desear y no deberían suceder en un ámbito democrático como lo es el Congreso. Es una actitud que poco tiene que ver con el diálogo que muchas veces se pregona desde esos mismos espacios. Y sin lugar a dudas dejó en claro la falta de respeto de algunos sectores hacia la investidura presidencial porque puede haber desacuerdos pero no es con insultos y agravios que se construye una sociedad mejor”, resaltó.

Por ultimo el entrevistado consideró que las palabras del Presidente también pueden entenderse como un llamado a la unidad de los sectores que creen que el Estado debe garantizar los derechos para todos.

“Otra realidad”

Por su parte la presidenta del PRO de Trenque Lauquen, Adriana Velázquez, sostuvo que “el Presidente parece que vive otra realidad. Tuvo un discurso repleto de datos entre ellos que el país fue uno de los de mayor crecimiento en Sudamérica y el mundo cuando la realidad que uno ve día a día parece mostrar lo contrario”.

Y añadió “fue un discurso que parecía estar dirigido a quedar bien y defender a la Vicepresidenta. Y la verdad es que no se habló de cómo está la situación en la realidad para la mayoría de los argentinos”.

Por otra parte Velázquez cuestionó lo que consideró un “ataque” a los jueces de la Corte Suprema y a la Justicia en general. “Es poco democrático que un presidente en su discurso desestime y cuestione un fallo de la Corte Suprema. La Justicia es uno de los poderes independientes de la democracia y un presidente como todos los ciudadanos debe acatar y cumplir con los fallos porque si no lo que se pone en riesgo es la democracia misma”, enfatizó.

Por ultimo la dirigente local reiteró: “No sé en qué país vive el Presidente porque la verdad es que su discurso estuvo muy alejado a la realidad; se habló de crecimiento cuando con una inflación que crece día a día la gente no llega a fin de mes”.