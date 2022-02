Olimpíadas del Reencuentro: triunfos de Team Fit, Las del 30, Las Loritas y Vikingas en Beach Vóley

Con victorias de Team Fit, Las Loritas, Vikingas y Las del 30 (en dos partidos), se disputó anoche (lunes) en la cancha de arena del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo la tercera fecha del torneo de Beach Vóley Femenino, que continuará hoy (martes) con tres partidos.

El torneo forma parte de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud que organiza la dirección de Deportes municipal y se disputa en dos zonas de cinco (5) equipos cada una y bajo la modalidad todos contra todos por suma de puntos. En caso de empate entre dos equipos se jugará el partido final.

RESULTADOS DE LA 3º FECHA

Team Fit vs. Cesto 1: 2 a 0 (Parciales: 21-9/ 21-8)

Las del 30 vs. Las Clavículas: 2 a 0 (Parciales: 21-6/ 21-9)

Las Loritas vs. Las Brujas: 2 a 1 (Parciales: 13-21 /21-5/ 10-6)

Vikingas vs. Eterna Juventud: 2 a 0 (Parciales: 21-7 /21-15)

Las del 30 vs. Cesto 2: 2 a 0 (Parciales: 21–2/ 21-6)

PRÓXIMAS FECHAS

HOY (Martes)

Hora 20:30 Cesto 2 vs. Las Brujas

Hora 21:15 Eterna Juventud vs. Cesto 1

Hora 22:00 Las Moritas vs. Cesto 1

MAÑANA (Miércoles)

Hora 20:00 Vikingas Vs. Team Fit

Hora 20:30 Cesto 2 vs. Las Clavículas

Hora 21:15 Las Moritas vs. Eterna Juventud

JUEVES 03/02

Hora 20:30 Semi 1º A vs. 2º B

Hora 21.15 Semi 2º A vs. 1º A